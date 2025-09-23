El verano más caluroso en 61 años no puede con el tirón de Córdoba: los mejores datos turísticos desde 2019

Ni el verano más caluroso de los últimos 61 años en Córdoba, con 35 días por encima de los 40 grados, ha podido con el turismo, que acaba de registrar los mejores datos en la ciudad en los últimos seis años, según las cifras oficiales del INE respecto a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Recuérdes que no se computan los viajeros que se alojan en apartamentos turísticos y, obviamente, los que tiran de pisos turísticos, de los que no hay constancia.

Sumando los datos de julio y agosto desde 2019 hasta los más recientes -los que acaba de publicar el INE se corresponden al mes de agosto-, el pasado verano arrojó un total de 143.878 turistas que visitaron Córdoba y que, además, contrataron 242.284 noches de hotel en la ciudad.

Estos datos se dividen en 74.631 viajeros en agosto y 69.247 en julio con un claro empuje del turismo nacional que, además, ha permitido que en el acumulado del año entre enero y agosto las cifras totales sigan al alza, en detrimento a un estancamiento en el lado foráneo. Por pernoctaciones, en agosto pasado se registraron 131.150 y 111.134 noches de hotel en julio.

El estío de 2025 ha estado marcado por cinco episodios de altas temperaturas, de los cuales dos alcanzaron la categoría de ola de calor. El primero se registró entre el 28 de junio y el 1 de julio, y el segundo, el más largo del verano, se extendió del 3 al 18 de agosto, con una duración de 16 días. Este episodio se convierte en la tercera ola de calor más larga registrada desde 1975, y la primera más larga en un mes de agosto en Córdoba. Aún así, la ciudad gana enteros justo en lo que siempre se ha tenido como su temporada más baja por las altas temperaturas.

Un visitante fotografía un hito de temperatura en la avenida Vallellano a 48 grados al sol EFE

Hay que remontarse a 2019, el año previo a la crisis del coronavirus, para encontrar mejores datos que los que se han registrado este pasado verano (sin contar las tres primeras semanas de septiembre, que sí es un mes más fuerte y atractivo en Córdoba). Hace seis años, según los propios guarismos del INE, recalaron en Córdoba 152.123 turistas que dejaron 261.596 noches de hotel.

Buena senda para el año 2025

Luego llegó la pandemia y los malos datos de 2020 y 2021 por las restricciones, la interrupción del flujo internacional o los cierres de establecimientos. Ya en 2022 empezaron a recuperarse los datos de manera más notable. Ese verano se alcanzaron los 123.365 viajeros y las 214.642. Desde entonces, el crecimiento ha sido progresivo en Córdoba durante julio y agosto frente a unas temperaturas que no han dado tregua y han llegado al punto álgido de este 2025. El incremento en estos años ha sido del 16,6 porciento en número de viajeros y del 13% en las pernoctaciones.

La buena foto fija que deja el verano es una prolongación de un buen año 2025. El acumulado de enero a agosto deja una crecida global del 4% en el número de turistas alojados en hoteles y el mismo porcentaje, prácticamente, en las pernoctaciones con un cambio de tendencia en el motor de este alza. Si en 2024 fue el turismo extranjero el que casi pulverizó cifras y tiró del carro, es ahora el nacional el que abandera esta mejoría, espcialmente en los meses veraniegos (junio a agosto) con incrementos de dos dígitos.

En lo que va de año han visitado Córdoba 659.394 turistas, son 25.684 más que en el mismo periodo (enero-agosto) de 2024, con una variación relativa del 4,1%. En el caso de los turistas españoles esta subida es del 8,8% mientras que los extranjeros merman en un 1%. Para el mismo periodo se firmaron 1.128.324 pernoctaciones, 40.067 más que el año anterior (3,7%). De igual manera, el sello nacional creció un 8,4% frente al descenso de casi un 2% de los extranjeros.

Hay que hacer notar que desde junio a agosto, el aumento de turistas españoles ha ido marcando crecimientos del 10%, 29% y 15,6%, respectivamente -Córdoba parece un buen destino para el viajero español en los meses más turísticos del año-. Y en el caso de las pernoctaciones, igual: 10,6%, 15,7% y 19,2% respectivamente.