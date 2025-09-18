La Mezquita-Catedral de Córdoba, campeona de las catedrales de España

Turistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral

La revista digital 'España Fascinante' ha organizado una competición entres sus lectores para elegir la catedral más impresionante de España y acaba de llevarse el título la de Córdoba. En su cuenta de Instagram, esta publicación organizó una prueba, al más puro estilo deportivo, en el que 16 catedrales del país competían por este título.

En octavos, la Mezquita-Catedral se emparejó con la basílica del Pilar de Zaragoza y la eliminó. En cuartos, su cruce fue otra espectacular catedral, la de Toledo. Pero el monumento cordobés, que es Patrimonio de la Humanidad, repitió victoria.

Se plantó así en semifinales, donde se midió con el principal templo de Salamanca y de nuevo repitió victoria, con lo que consiguió su pasaporte a la final. En ella, le esperaba la catedral de Santiago de Compostela.

La capital gallega y Córdoba son las dos principales urbes en materia turística dentro del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Sin duda, era un enfrentamiento de titanes históricos. Pero la Mezquita-Catedral acabó siendo la elegida por los seguidores de 'España Fascinante'.

No es la primera vez que la Mezquita-Catedral, con su singular mezcla de dos templos históricos, se lleva un título de este tipo disputado en el campo de las redes sociales. En 2023, de nuevo fue elegida como la Catedral más bonita de España venciendo en el último combate a la de Sevilla.