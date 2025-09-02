Previsión de la Aemet: Córdoba tendrá un otoño seco y caluroso

El periodo estacional comienza su cuenta atrás; en 20 días se despedirá uno de los veranos más calurosos de las últimas décadas, pero el otoño no supondrá una bajada drástica de las temperaturas acorde con los valores medios registrados usualmente: la previsión es que el mercurio siga elevado y que las precipitaciones sean escasas, según los primeros vaticinios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La última predicción estacional que abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, apunta a una elevada probabilidad (60%) de que las temperaturas se sitúen en el tercil cálido, es decir, por encima de los valores normales para esta época del año.

Además del calor persistente, la Aemet avanza un déficit de precipitaciones en gran parte del suroeste peninsular, incluida la provincia de Córdoba. Especialmente durante septiembre y octubre, se espera que las lluvias sean escasas, situándose en el tercil seco de referencia climatológica. Este patrón podría suponer un nuevo desafío para sectores como la agricultura o la gestión de recursos hídricos, que ya arrastran consecuencias de la sequía de años anteriores.

Históricamente, Córdoba (en el caso de la capital, según recoge la Aemet) registra en septiembre una media de 35 mm de lluvia, que asciende a 86 mm en octubre y 80 mm en noviembre. Sin embargo, las previsiones apuntan a que las cifras de este año podrían quedar por debajo de esos valores.

En cuanto a las temperaturas, si bien en septiembre son habituales máximas en torno a los 30°C (31,6 en la capital), el arranque del mes ya muestra registros que rondan o superan los 35°C, lo que refuerza la tendencia de un verano que se alarga. A lo largo del otoño, es probable que las temperaturas sigan siendo más altas de lo normal, prolongando la sensación térmica estival más allá de lo habitual.

Esta misma semana, el pronóstico en la capital apunta a máximas que llegarán a los 38 grados y las temperaturas mínimas experimentarán un repunte, después de varias noches más frescas. Así, podrían quedarse en los 20 grados, tal y como recoge la Aemet.