Verano récord en Córdoba: el más caluroso desde 1961 con 35 días por encima de 40 grados

Un hombre se refresca en una fuente del Patio de los Naranjos, en Córdoba capital

El verano de 2025 en Córdoba ha sido de récord: se ha cerrado como el más caluroso de todos los registrados en la provincia desde 1961, con una anomalía de la temperatura media de más de dos grados, siguiendo la tendencia general en Andalucía, según ha confirmado Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región.

Así, según ha señalado el meteorólogo, «prácticamente en toda Andalucía ha sido el verano más cálido registrado, salvo en Huelva y Cádiz, donde ha ocupado el segundo puesto histórico».

El estío de 2025 ha estado marcado, según Del Pino, por cinco episodios de altas temperaturas, de los cuales dos alcanzaron la categoría de ola de calor. El primero se registró entre el 28 de junio y el 1 de julio, y el segundo, el más largo del verano, se extendió del 3 al 18 de agosto, con una duración de 16 días. Este episodio se convierte en la tercera ola de calor más larga registrada desde 1975, y la primera más larga en un mes de agosto en Córdoba.

«El número de días con olas de calor ha ido aumentando a lo largo de los últimos años», advierte Del Pino. «Desde 1975, el incremento ha sido de unos tres días por década, pero si analizamos solo los ejercicios de este milenio, el aumento es más acelerado: nueve días por década, lo que significa que se ha triplicado».

Las noches también han sido especialmente calurosas. Según el delegado, «cuando las temperaturas diurnas son muy altas, la noche enfría poco la atmósfera, lo que provoca noches tropicales y contribuye al estrés térmico».

Como muestra, un botón: las primeras madrugadas de agosto llegaron a ser, en algunos casos, tórridas. La noche más sofocante llegó el 5 de agosto, cuando no se bajó de 26,2ºC (Córdoba capital). En total, ya se han registrado 15 noches tropicales (por encima de 20ºC), con una racha de 11 consecutivas.

El octavo mes del año sufrío esa intensa subida del mercurio con temperaturas extremas siguiendo un patrón meteorológico bien conocido pero cada vez más frecuente: la combinación de una dorsal africana muy activa y un anticiclón robusto y persistente en la Península.

Récord de días por encima de 40 grados

Por otro lado, el verano que ya está dando sus últimos coletazos se ha caracterizado por una alta frecuencia de temperaturas extremas: 35 días con máximas por encima de 40 grados. La distribución por meses ha sido: junio 12 días, julio 10 días y agosto 13 días: es el periodo estival con más jornadas con 40 grados o más desde 1961 en la provincia cordobesa.

Según el Mapa Clima de la Junta de Andalucía, para los años comprendidos entre 2071 y 2100, Córdoba podría registrar hasta 61 días anuales con temperaturas superiores a 40°C, es decir, más de dos meses seguidos de calor extremo.

Del Pino también ha analizado las precipitaciones: «Este verano ha sido el 14º más seco desde 1961», con solo 8 litros por metro cuadrado acumulados durante toda la estación. Sin embargo, puntualiza que este dato «no es relevante en Córdoba, donde las lluvias veraniegas suelen ser escasas».

Pronóstico de otoño

Respecto al otoño, el delegado de la Aemet apunta que hay entre un 60 y 70% de probabilidades de que las temperaturas superen los valores normales, con anomalías de entre medio grado y un grado. En cuanto a precipitaciones, se estima una probabilidad de entre 40 y 50% de que el otoño sea menos lluvioso de lo habitual, con un déficit de agua estimado entre 10 y 50 mm.

Este patrón podría suponer un nuevo desafío para sectores como la agricultura o la gestión de recursos hídricos, que ya arrastran consecuencias de la sequía de años anteriores.