Subir la cota o desviar trazado: las salidas de Cultura para los restos arqueológicos en la Ronda Norte

La Consejería de Cultura tiene ya un borrador del informe sobre los controvertidos restos arqueológicos de época mozárabe aparecidos en la zona (un complejo religioso) por donde ha de discurrir la parte final del primer tramo de la Ronda Norte, una obra ... prevista para que dé comienzo este mes con un presupuesto de 30 millones de euros y adjudicada a la UTE Azvi-Acsa.

Según ha podido saber ABC de fuentes oficiales, el dictámen técnico que se verá en la próxima Comisión Provincial de Patrimonio Histórico (puede que la próxima semana) apunta dos soluciones para estos vestigios. Por un lado, elevar la cota de la calzada de la Ronda Norte al menos en unos 50 centímetros, como el propio Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto, soterrando los restos arqueológicos pero garantizando su conservación. O bien, el desplazamiento del trazado hacia el norte o el sur, hacia el corazón del Parque del Canal o la proximidad a las viviendas de la avenida de la Arruzafilla. El gobierno municipal se ha mostrado contrario a ambos desplazamientos.

El informe está sobre la mesa, limándose aún algunos flecos, y de cara a que los integrantes de la Comisión de Patrimonio lo evalúen en los próximos días para tomar una posición formal -con o sin observaciones, pero vinculante- y remitirlo a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que a través de su propia titular, Rocío Díaz, ya ha venido manifestando que esperarían a que Cultura se pronunciara para tomar una decisión sobre una obra muy esperada en la ciudad.

De estas dos soluciones, entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento hay consenso sobre la posibilidad de elevar la cota de la calzada en la Arruzafilla en paralelo al parque y las viviendas hasta llegar a la glorieta de Santa Beatriz. Por un lado permite que el proyecto se haga con esa variación técnica final, garantizando la integridad de los restos, considerados por la consultora encargada de las catas arqueológicas como «únicos hasta el momento en Córdoba como en el resto de Al-Andalus».

El traslado del trazado hacia las viviendas se topa con la negativa cerrada del Ayuntamiento que ya durante la tramitación del proyecto ha encontrado aquí el rechazo de algunos vecinos y ha preferido optar por generar una vía de servicio y acceso y separar el trazado de la nueva calzada (con dos carriles por sentido y un perfil más blando de pasos de peatones y sin mediana). En el caso del Parque del Canal, con las obras ahora mismo en marcha, la oposición del PP es similar, ante una zona verde que da continuidad a todo el anillo de Poniente y supone un pulmón para esta parte de Córdoba.

El 'tempo' de las obras

Los arqueólogos encargados de hacer las catas y su valoración (la consultora Salsum), apoyados por un equipo de catedráticos de la Universidad de Córdoba -e incluso alguna responsable de la Junta de Andalucía en materia de espacios culturales-, dejaron por escrito en su informe preliminar (no vinculante, sí el de Cultura) la necesidad de la máxima conservación de estos restos (incluso planteando su calificación como Bien de Interés Cultural) y la ampliación de los trabajos de excavación y documentación para reforzar la potencia que, a su juicio, tiene este hallazgo.

Se postularon por el traslado del recorrido con mínimas modificaciones del proyecto para salvar los restos. Y fueron más exigentes con la vía del soterramiento, pidiendo que hasta que no se haya procedido a la documentación arqueológica de la totalidad del complejo -tras hacer la ampliación de las catas- y se acredite que su enterramiento no tendrá afecciones sobre los mismos, no se empiecen las obras de la Ronda Norte.

Este es el pulso que se abre en estos momentos -aunque ya se viene librando entre bambalinas- sobre el horizonte de la futura Ronda Norte. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba han defendido también que este tramo puede iniciarse por la glorieta María de Maeztu, junto al Hipercor, que es además donde se plantea una mayor complejidad con la creación de una rotonda elevada y un paso inferior (como el caso de Ibn Zaydum) para un nudo importante de tráfico ahora mismo en la parte de Poniente.

Entre tanto arrancan estos trabajos y se desarrollan, transcurriría un tiempo óptimo para terminar de medir el alcance del complejo religioso de época mozárabe hallado, aunque el resultado final de esta validación podría despertar otro problema en función de la envergadura del yacimiento y con las obras ya en marcha. Habrá que esperar a cuál es la planificación final que hace la Junta de Andalucía de esta actuación.

Detalles del complejo hallado

Las catas se realizaron sobre unos 800 metros cuadrados, aflorando numeroso material y la estructura de una basílica cristiana de 20 metros de longitud este-oeste y 13 de norte a sur, con dos núcleos monásticos adosados (al norte y sur), simétricos y organizados en claustros porticados: uno para orden masculina y el otro para femenina. Todo ello datado con un recorrido cronológico que iría desde el siglo VIII al IX.

Pero en el citado informe pedían la exploración de los 5.000 metros cuadrados en la zona donde creen que pueden hallarse otras partes del complejo religioso que, según su criterio, «tiene una importancia capital para el conocimiento de la cultura mozárabe» en Córdoba y de la Iglesia y que cuenta con un enorme potencial para la investigación arqueológica y un estado e preservación excepcional».

A ello sumaba la aparición de una estructura hidráulica a la que identifican como un posible baptisterio asociado al complejo y alrededor del cual han aparecido restos de otro complejo edificatorio «bastante más complejo». Podría tratarse, incluso, de un conjunto cultural previo al primero desde finales del siglo V a finales del VII que sería objeto de reconstrucción ya en época emiral. Circunstancia en la que abunda la reutilización de material arquitectónico.