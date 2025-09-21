Córdoba mira a 2027 para tener un nuevo gran parking, 15 años después del último

El último gran parking que se abrió en Córdoba fue el del Parque Figueroa en abril de 2012, ejecutado por Vimcorsa (empresa municipal de vivienda). El regreso del PP a la Alcaldía a mediados de 2019 ha supuesto avances en proyectos, pero insuficientes para un nuevo estreno que tendrá que esperar, en el mejor de los casos, hasta principios de 2027.

Distintos factores influyen en que no se haya desatascado esta carencia en los últimos seis años: la irrupción del Covid en 2020 convulsionó la gestión municipal; el fracaso en captar fondos europeos -son inversiones caras; lograrlos hubiera materializado dos de ellos-; y el hecho de que no se haya marcado en la agenda de Capitulares como una prioridad. Porque los populares sí han mostrado habilidad para solventar o encarrilar viejos problemas de la urbe.

Noticia Relacionada El PSOE urge activar el parking en plataforma en la zona de Lepanto J. Pino Los socialistas recuerdan al PP que estaba presupuestado en las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba desde 2021

Hoy, en distintas Áreas [llamativamente ninguno lo lleva Vimcorsa, encargada habitualmente de estos equipamientos]-, hay tres proyectos en firme: los estacionamientos de Lepanto; Vallellano ('Puerta de Córdoba') y el de la Plaza de Toros. ABC analiza la situación de cada uno de ellos.

Parking de Lepanto

Es el que tiene más papeletas para romper esta sequía. Irá donde está el aparcamiento en superficie de la calle Sagunto. Tendrá aproximadamente 300 plazas -según su estudio de viabilidad, aunque inicialmente eran 330-, repartidas entre la primera y la segunda plantas más la cubierta.

Dos tercios de los estacionamientos serán para rotación, para facilitar la actividad de las tiendas, y la otra tercera parte para residentes -éstos tendrán un bono mensual con tarifas más ventajosas que las generales-. No en vano, uno de los motivos de su nacimiento es compensar la pérdida de plazas con la reforma de la Ronda del Marrubial, que acabó en junio.

Su construcción será novedosa. Será el primero modular que se haga en la capital: se ejecutará íntegramente con estructuras de acero y hormigón. Eso dará celeridad a los plazos para que se haga realidad -no en vano, en el gobierno local se ve también como una prueba piloto que se podría exportar a otros barrios para acometer este tipo de equipamiento con la celeridad que no tiene el sistema clásico-. No en vano, en el gobierno municipal, miran a primeros de 2027 para que esté en marcha.

En su estudio de viabilidad, que se acaba de conocer y es favorable a que se ejecute, se calcula que un año será suficiente para redactar el proyecto y levantar este estacionamiento, donde, además, irá a su planta baja el mercado municipal del Marrubial. El inmueble tendrá también locales comerciales y hosteleros -cabe la posibilidad de que haya un supermercado-.

A la hora de hacer parkings, Capitulares se ha topado con frenos como la crisis del Covid o el fracaso en el logro de fondos de la UE

Para que el calendario de que se haga realidad en año y medio se cumpla, hay un tema clave: la Concejalía de Mercados -tramita este parking y tiene el apoyo de la de Movilidad, porque en Capitulares aseguran que harán un zoco con aparcamiento- licitará su construcción y debe hallar un privado que la asuma y a cambio lo explote -salvo el mercado y el súper si al final se instala- 39 años. La inversión que deberá asumir será de 8,5 millones.

Y es que en su alto coste está una de las dificultades para sacarlos adelante. A pulmón municipal, son iniciativas caras -esos 8,5 millones serían el 23% de todas las inversiones del Ayuntamiento en 2025, directas o por transferencias a sus empresas y organismos-.

El aparcamiento de Lepanto va con retraso. El gobierno municipal, primero, planteó impulsarlo en 2024. Después, marcó la posibilidad de que estuviera en 2026. En agosto del pasado año, el alcalde, José María Bellido, aseguró que «en este mandato [acaba a mediados de 2027] queremos sacar» los de Lepanto y 'Puerta de Córdoba'. La primera meta aún puede materializarse, aunque sea sobre la bocina. La segunda, no.

Parking 'Puerta de Córdoba'

El aparcamiento de Vallellano lo prometió el actual regidor en mayo de 2019, cuando era alcaldable. Planteó un estacionamiento bajo tierra de dos plantas, con capacidad para 720 coches, a los pies del Eurostars Palace. Las obras durarían entre 18 y 24 meses. Nacería orientado a dar servicio al Centro y a la zona turística -a los viajeros que llegan a la ciudad-. Bellido planteó que pudiera empezar a construirse al siguiente año.

Pero a su marcha le afectaron un par de pinchazos serios. Primero se le cruzó el Covid en 2020. Después, en octubre de 2022, se conoció que el gobierno local iba a intentar que este aparcamiento y el de la Plaza de Toros cogieran velocidad con los fondos Next Generation de la UE -activados para que la economía se recuperara del impacto de la pandemia-. Se solicitaron 13,3 millones entre ambos -a esa cifra Capitulares debía sumar un pequeño porcentaje-.

Presentación en las municipales de 2019 del proyecto del parking de Vallellano r. c.

En abril de 2023, se conoció que ninguno de los dos lograba partidas de Bruselas. En el apartado de calidad, ambos proyectos tuvieron un cero, con lo que fueron eliminados. El primer edil anunció que la alternativa para sacarlos adelante era ir a la vía de la colaboración público-privada: buscar empresas que asuman el fuerte gasto de construcción y a cambio los exploten. Pero de ese punto muerto sólo salió el de Vallellano.

En la primavera de 2024, la Gerencia de Urbanismo -responsable de su impulso- contrató a una empresa que realizó el estudio geotécnico de los suelos. Ese verano, se supo ya que la ejecución era viable. El siguiente paso serán las catas arqueológicas -en junio, se anunció que se iban a licitar pero eso no se ha dado aún-, con lo que resta bastante para ver obras. Lo que sí avanzan desde el gobierno municipal es cambios en su planteamiento. Las fuentes consultadas en él hablan de un estacionamiento con una parte de la oferta en rotación y otra para residentes pero no de dos plantas subterráneas, como se esbozó en 2019, sino de «cuatro o cinco».

Y recuerdan un factor importante que ha impactado en el proyecto tras seis años de vida. Es la configuración de ese espacio como un importante polo administrativo. A los edificios existentes (del Gobierno central y el de 'Tomás de Aquino' de la Junta) se sumará en breve el nuevo inmueble de la Junta en los antiguos Juzgados y a más largo plazo está el plan del Ayuntamiento de hacer una nueva sede en el paseo de La Victoria, donde están el Centro de Educación Vial y una guardería.

Parking de la Plaza de Toros

Lleva años sin novedades en los despachos -y suma mucho tiempo en ellos- pero las ha tenido recientemente en las declaraciones. El alcalde ha reiterado la intención de construirlo pero ha avanzado que se hará todo subterráneo, cuando el proyecto existente planteaba una planta sobre rasante y dos sótanos.

Panorámica del entorno de la Plaza de Toros donde está previsto un aparcamiento valerio merino

Este estacionamiento llegó a tener adjudicada su construcción en 2010 (con IU en la Alcaldía). Sin embargo, en plena crisis, las obras nunca arrancaron. Dos años después, el Ayuntamiento, con el PP ostentando el bastón de mando en la ciudad, trató de reflotarlo; de nuevo fallidamente. En aquel momento, su coste era de 4,4 millones y la fórmula de acometerlo era la archiconocida de la concesión: una empresa lo construiría y a cambio lo explotaría 40 años.

Su diseño recogía 520 plazas (286 de residentes y 234 en rotación). No en vano, este equipamiento trataría de combatir los problemas de los vecinos para estacionar y de facilitar la actividad del comercio, que tiene en Ciudad Jardín una plaza fuerte. Ha pasado a manos de Urbanismo, pese a que Vimcorsa se hizo cargo tradicionalmente de él. ABC contactó con el Ayuntamiento para recabar información de este estacionamiento y del de 'Puerta de Córdoba' -hitos temporales de desarrollo, presupuesto o capacidad- y se señaló que son iniciativas en desarrollo con lo que se no podía bajar a ese nivel de concreción.

Otros proyectos

Un estacionamiento que lleva años circulando por los papales es el subterráneo del parque de Colón, diseñado en 2008 para ir debajo del bulevar de las paradas de autobuses. El alcalde señaló a finales de 2024 que se tendrá que «incluir en el planeamiento; no es para una actuación inmediata». Es decir, deberá recogerse en la elaboración del PGOM, la nueva 'biblia' urbanística de la capital Está en redacción y deberá jubilar al PGOU de 2001.

Hay, además, una iniciativa de un pequeño aparcamiento de Vimcorsa para Fátima. Irá en el subsuelo de un alojamiento en alquiler para mayores, que se levantará en parte de los suelos de la vieja prisión. Sumará 52 plazas para el equipamiento residencial y 70, aproximadamente, para vecinos del barrio. Vimcorsa quiere empezar a construir estos alojamientos en 2026, pero tiene un problema ajeno a ella. Esos suelos debe urbanizarlos el Gobierno central y no ha hecho aún ni la licitación.