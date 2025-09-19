El futuro de la Ronda Norte: la consejera de Fomento mantiene el inicio de la obra en octubre a la espera de Cultura

La consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha detallado este viernes que el gobierno andaluz de Juanma Moreno mantiene intacto, de momento, el objetivo de iniciar las obras del tramo autonómico de la Ronda Norte (el municipal está completado) en octubre, a pesar de la aparición de importantes restos arqueológicos en el trazado previsto y previsible obligación de conservarlos como estableció el informe inicial de los arqueólogos a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

Ahora, Díaz ha reiterado que la Junta está «a la espera del informe que realice Cultura» para tomar una posición definitiva sobre qué solución se le dará a los restos arqueológicos y, en consecuencia, al futuro de la Ronda Norte. La obligación de conservar esos vestigios y la forma de hacerlo podrían condicionar el inicio de las obras previsto para octubre por la necesidad de contratar un modificado del proyecto.

Sin embargo, la consejera de Fomento ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que las obras comiencen por el tramo inicial del recorrido, en el Hipercor, para evitar la ejecución en la zona de los restos, junto al centro comercial La Sierra, hasta el final de los trabajos y ganar tiempo a tener una solución definitiva para los vestigios. «No podemos hacer nada» hasta que «el informe de Cultura nos diga qué solución» hay que adoptar con los restos y afección al proyecto de la Ronda Norte.

Díaz ha pedido que este informe «sea rápido y claro» para tomar «las decisiones oportunas» en el menor tiempo posible. De hecho, ha avanzado que ese documento de Cultura estará «en breve», de ahí que haya emplazado «a esperar» su contenido para hablar de qué solución se le da a la Ronda Norte compatible con los vestigios, pero manteniendo que aún «tiene ese objetivo» de comenzar las obras en octubre.

