El PSOE propone un túnel para salvar los restos arqueológicos de la Ronda Norte

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y los concejales socialistas Mamen González, José Antonio Romero, Alicia Moya y Joaquín Dobladez han visitado los restos arqueológicos descubiertos en el trazado de la Ronda Norte proyectado por la Junta de Andalucía y que va entre la Glorieta Académica García Moreno y la Glorieta de Santa Beatriz.

Hurtado ha trasladado en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo que «no es solución el desmontaje de los restos, como propuso inicialmente el alcalde, José María Bellido, ni tampoco taparlos, que fue la segunda propuesta del alcalde, porque se crearía una joroba al tener que subir la cota del trazado».

El Grupo Socialista ha propuesto en Gerencia una solución que «evitaría desviar el trazado por el parque del canal con un trazado en trinchera, como el que hizo la administración socialista en la Ronda de Poniente para salvar los restos de la Almunia Omeya, y un túnel para superar los restos arqueológicos de la basílica recién descubierta».

Noticia Relacionada Bellido ve «muy interesante» la opción de elevar la cota para salvar la Ronda Norte y los restos mozárabes Baltasar López El regidor asegura que «ésa puede ser una opción viable [para la Junta], por lo que he preguntado y me han contado»

Esta solución, según Hurtado, «evitaría mucho malestar y molestias a los vecinos del barrio de la Arruzafilla y se haría una pasarela peatonal entre el parque y el barrio para eliminar la barrera que la Ronda Norte va a significar para los vecinos de la barriada. Los restos arqueológicos quedarían en el espacio que ocupan y esta solución permitiría protegerlos y ponerlos en valor»

Hurtado considera que «era una mala solución dejar el vial al mismo nivel que la Arruzafilla al crearse una barrera entre el barrio y el parque del canal y el Tablero, además de ponerse en riesgo la conservación de unos restos únicos en Andalucía, visigodos y mozárabes.

Desestiman las propuestas del Ayuntamiento

Para el socialista, el trazado de la Ronda Norte «es complicado, pero se trata de hacerlo con el mismo nivel de calidad urbana con el que se hizo la Ronda Oeste, por lo que ha espetado que «lo que nos ofrecen enterrando los restos es una chapuza que no resuelve nada, salvo el cruce de Hipercor».

En este sentido, Hurtado ha defendido la reforma del proyecto rebajando la cota para hacer la nueva ronda más funcional para el tráfico, más conveniente para los vecinos eliminando barreras y más respetuoso con unos restos que merecen conservarse: «evidentemente, la trinchera con su falso túnel bajo la basílica y sus pasarelas superiores encarecen el proyecto, pero aportan indudables ventajas».