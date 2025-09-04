La Junta de Andalucía va asumiendo el nuevo escenario de la Ronda Norte: «Hay que compatibilizar cuidar la historia con una vía muy importante»

El delegado del Gobierno con el edil de Urbanismo en la traza de la Ronda Norte

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, señaló este miércoles que la Junta de Andalucía está a la espera del informe de la Comisión de Patrimonio, dependiente de la Delegación de Cultura, sobre los restos arqueológicos encontrados en la huella de la primera fase de la Ronda Norte para tomar una decisión sobre los mismos.

Hay que recordar que el martes se conocieron las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre dichos restos y en las que se proponen dos posibles soluciones: el soterramiento para su conservación o un trazado alternativo de esta infraestructura viaria -a esta opción se opone tajantamente el Consistorio, que se ha involucrado en el impulso de este proyecto-.

Noticia Relacionada Los arqueólogos documentan varios complejos religiosos de «importancia capital» en los restos hallados en la Ronda Norte J. Pino La consultora de las catas propone su conservación y seguir investigando por su impacto en la época mozárabe cordobesa y de Al-Ándalus

Así lo trasladó Molina, durante una rueda de prensa, en la abordó los retos del nuevo curso político, detallando que «hay un informe del Ayuntamiento que se ha trasladado a Cultura» y esta semana los funcionarios que tienen que trabajar sobre el mismo se han reincorporado tras el verano, por lo que ha pedido «no adelantarse» a los acontecimientos.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno andaluz ha remarcado que la Ronda Norte es «una infraestructura muy importante» para Córdoba -es una pieza con la que se avanza en su incompleto anillo viario-, pues es «un proyecto de ciudad que viene a mejorar la movilidad de Córdoba, que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Y, sumándose a la línea mostrada por el Ayuntamiento, ha advertido de que a los residentes en la zona de la primera fase de la Ronda -la renovada avenida de la Arruzafilla, «les vamos a separar esa carretera para hacer más seguras sus viviendas, para ser más habitable en el sentido también de apartar los ruidos».

El yacimiento no se ha investigado ni al 20%

«Tenemos que compatibilizar el cuidado de nuestra historia, nuestra historia esplendorosa, en una ciudad milenaria con una ciudad cada vez también más habitable, más cómoda y con más calidad de vida», afirmó el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ha añadido que «estamos trabajando» para hacer «compatible el estudio y la conservación de los restos que se han encontrado».

Sonó a buscar una solución que permita que sigan las investigaciones del yacimiento -los autores del informe para el Consistorio han advertido de que la zona sobre la que han trabajo no llega ni a un 20% de la que abarca dicho yacimiento- con el desarrollo de la construcción de la Ronda, sin tener que recurrir a variar su trazado.