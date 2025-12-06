La Guardia Civil detiene a dos personas en Bujalance por intento de homicidio: golpearon a un hombre para cobrar una deuda

Ésta había tenido lugar después de que desconocidos hubieran accedido al interior de dicha vivienda rompiendo la puerta con un arma blanca. Luego, habían agredido a uno de sus moradores, causándole lesiones de las que tuvo que ser asistido quirúrgicamente.
La Guardia Civil se trasladó de inmediato al lugar de los hechos. Tras comprobar la veracidad de lo denunciado, iniciaron gestiones para su total esclarecimiento, la identificación, localización y detención de los presuntos autores, que eran cuatro. Las primeras pesquisas permitieron averiguar que al parecer los presuntos autores habían agredido a la víctima para reclamarle una deuda.
La investigación sigue abierta
El avance de la investigación permitió identificar a dos de los presuntos autores y establecer un dispositivo orientado a su localización y detención. Dicho dispositivo permitió localizarlos y detenerlos en Bujalance en fechas recientes.
La Benemérita continúa las gestiones para la localización y detención de los otros dos presuntos autores. Detenidos y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, acordando ésta el ingreso en prisión de uno de los arrestados.
