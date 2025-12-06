Suscríbete a
ABC Premium

Scuesos

La Guardia Civil detiene a dos personas en Bujalance por intento de homicidio: golpearon a un hombre para cobrar una deuda

Uno de los arrestados ha ingresado en prisión y la Benemérita sigue buscando a otros dos agresores

La Guardia Civil detiene a un hombre en Córdoba que ocultaba 2,8 kilos de cocaína en su trastero

Criminalidad en los pueblos de Córdoba: estas son las localidades donde más crece

Un agente de la Guardia Civil durante una operación desarrollada en Córdoba
Un agente de la Guardia Civil durante una operación desarrollada en Córdoba Valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha informado este sábado, en una nota de prensa, de la detención en Bujalance de dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio. La Benemérita ha informado de que tuvo conocimiento a través de un aviso recibido ... en su puesto de este municipo de que se había producido una pelea en una vivienda de la localidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app