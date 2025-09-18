Horario, itinerarios de la procesión triunfal del Señor del Huerto de Córdoba desde la Catedral

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, el 12 de septiembre, en el traslado de ida al Sector Sur

Será el momento en que el círculo se cierre, el broche a una semana entera excepcional con el Señor del Huerto en la Misión evangelizadora en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el distrito sur de la ciudad.

El traslado triunfal y solemne del Señor del Huerto desde la Catedral a su parroquia de San Francisco será sobre su paso procesional el sábado 20 de septiembre y contará con los sones de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba.

El itinerario que seguirá la tarde noche del sábado guarda semejanzas con el del Domingo de Ramos, pero a la inversa y como novedad no pasa por la calle de la Feria. Al llegar a la plaza de la Corredera no irá por la Espartería, sino por Sánchez Peña, Maese Luis y Fernando Colón, que son calles estrechas.

Entre los momentos culminantes de este regreso figurará la visita a los Santos Mártires de Córdoba, en la basílica de San Pedro, al filo de las nueve y media o las diez de la noche. El paso permanecerá fuera mientras el cortejo entra a venerar las reliquias.

Las previsiones del tiempo de Aemet esperan cielo poco nuboso y que baje algo el calor, con temperatura máxima de 36 grados y mínima de 18.

Calles Recorrido de la procesión de regreso del Huerto a San Francisco 19.30 horas. Salida de la Catedral

Puerta de las Palmas, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina

Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Lineros

Don Rodrigo, plaza de San Pedro

21.30 horas. Basílica menor parroquia de San Pedro (veneración a los Santos Mártires de Córdoba)

Plaza de la Almagra, plaza del Socorro, la Corredera, Sánchez Peña

Maese Luis, Huerto San Pedro el real, Compás de San Francisco

23.30 horas. Entrada en San Francisco

Antes el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la misa estacional en la Catedral a las seis de la tarde, con la participación del Coro de la Catedral.

Los dos estrenos que tendrá el Señor esta jornada llegan de la mano de sus músicos y de sus costaleros. Los que lo acompañan con su música cada Domingo de Ramos desde hace décadas y así lo harán en esta ocasión tan señalada, al comienzo de la Misión le hicieron una ofrenda al Señor por el 50 aniversario refundacional de la hermandad para que perdure en el tiempo.

Broche ofrecido al Señor del Huerto por la Agrupación Musical de la Redención Hermandad Huerto

Se trata de un broche cincelado en plata sobredorada, obra del orfebre Jesús Amaro en el que se ve en letras mayúsculas la palabra Oración. Fue como símbolo de agradecimiento por 30 años de acompañamiento musical en Semana Santa, con el trasfondo del Año Jubilar de la Esperanza y la tercera Misión Diocesana.

La entrega se produjo tras la misa celebrada en la parroquia de San Ignacio de Loyola del Polígono Guadalquivir, y presidida por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández.

Además, su cuadrilla de costaleros le ha regalado al Señor unos gemelos, como informó el hermano mayor del Huerto a ABC, Francisco Figueroba.

Son muchos los momentos que la cofradía guardará en la mente y el corazón de lo que está viviendo en su estancia en ese templo. Tras muchos meses de planificación, los feligreses del Sector Sur los han recibido con los brazos abiertos. El besapiés del Señor congregó el sábado por la mañana a más de 500 personas y los días posteriores ha seguido recibiendo las visitas y oraciones.

El Señor del Huerto, en la parroquia San Ignacio de Loyola Hermandad Huerto

Cuenta Figueroba que los misioneros de la cofradía que han pasado estos días visitando durante la semana cada mañana y tarde cada rincón de la zona, a las personas mayores, a los enfermos, a los niños, le transmiten que «ha sido espectacular» la respuesta.

El Señor del Huerto se alejará físicamente el sábado de estos muros en los que ha permanecido siete días y de las calles por las que pasó a la ida, durante el vía crucis misional del viernes y en su traslado a la Catedral para adentrarse en las de su feligresía.