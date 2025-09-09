Una reyerta en un bar de Lucena deja un herido por arma blanca

Un hombre de unos 40 años de edad ha resultado herido por arma blanca este martes como consecuencia de una reyerta en los exteriores de un bar de la localidad cordobesa de Lucena ubicado en la calle Juego de Pelota. Por el momento no hay detenidos por este suceso.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han tenido lugar antes de las 14.30 horas, cuando se ha registrado la reyerta, por causas que ahora se investigan.

Noticia Relacionada El 112 gestiona más de 17.000 emergencias este verano en Córdoba Juan Carlos Jiménez Los motivos más habituales han sido las asistencias sanitarias y las cuestiones de seguridad ciudadana

A la zona se han trasladado los facultativos sanitarios del 061, que han evacuado al herido, que no reviste gravedad, al Hospital Infanta Margarita de Cabra, así como los agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las pesquisas, de cara a identificar a los presuntos autores y detenerlos.