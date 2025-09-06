Tres detenidos en Montoro por robar cerca de 1.600 euros en una furgoneta

La Guardia Civil ha detenido en Montoro a tres personas, con edades comprendidas entre los 20 y 36 años de edad, vecinos de la localidad de Sevilla, con antecedentes previos por la comisión de hechos contra el patrimonio, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil el pasado mes de mayo, que se había cometido un delito de robo con fuerza en interior de una furgoneta perteneciente a una empresa dedicada al sector agrario, mientras se encontraba estacionada en un parking de la localidad de Montoro, donde los supuestos autores tras forzar la puerta trasera del vehículo, consiguieron llevarse de su interior diversa maquinaria y herramientas valoradas en 1.600 euros.

La inspección ocular practicada por los agentes y tras una minuciosa investigación por parte de uno de los Equipos Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, permitió identificar y localizar a los supuestos autores, tres varones, vecinos de la localidad de Sevilla, con antecedentes previos por delitos relacionados contra el patrimonio.

Por todo ello, los agentes de la Guardia Civil, procedieron a la detención de estas tres personas, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial