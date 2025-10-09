Suscríbete a
ABC Premium

Ayuntamiento

El PSOE reprocha al Gobierno municipal de Córdoba la «suspensión» del programa de agentes tutor en los colegios

Denuncia que ha pasado de siete a dos agentes y que ahora no hablan de acoso de internet, sino sólo de educación vial

Cuando el enemigo se esconde tras el avatar de Spiderman-12

Juan Jesús Alcántara, agente tutor: «Contra el acoso, el trabajo de los padres debe ser educar en valores»

Concejales en los momentos anteriores al Pleno de octubre
Concejales en los momentos anteriores al Pleno de octubre ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La figura del agente tutor, que se había llevado a efecto en Córdoba con bastante éxito para hablar a los jóvenes alumnos sobre los riesgos de internet, el acoso escolar y mucho de lo que tiene que ver con el comportamiento, ha sido objeto ... de reproches en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente a octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app