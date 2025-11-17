Suscríbete a
Un ñandú muerto en el Zoo se convierte en el segundo caso de gripe aviar en Córdoba

El Ayuntamiento adopta medidas y asegura que «no implica el sacrificio de otras aves» de esta instalación

Imagen de archivo de la entrada al Zoológico de Córdoba
Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado en la tarde de este lunes, en un comunicado, de que ha recibido esta mañana la notificación de la presencia de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, por parte de la Consejería de ... Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). El Consistorio ya había avanzado que había un caso en estudio tras la muerte de un ñandú el pasado 7 de noviembre en el Zoológico de la capital -es el segundo positivo en nuestra provincia-.

