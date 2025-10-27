Suscríbete a
sanidad

La Junta confirma el primer caso de gripe aviar en Córdoba: se detecta en una cigüeña en Aguilar de la Frontera

No varía el nivel de alerta y siguen como Zonas de Especial Riesgo Alcaracejos, Belmez, Espiel, Obejo, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa

Imagen de un ejemplar de cigüeña
Baltasar López

Córdoba

La Delegación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha informado este lunes, en un comunicado, de la detección del primer caso de gripe aviar en la provincia de Córdoba, dentro del nuevo episodio que se vive de esta enfermedad.

Este Departamento autonómico ha ... indicado que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este 27 de octubre «el resultado positivo «al virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1)». Se ha detectado, prosigue, en «una muestra de cigüeña común (ciconia ciconia) remitida por el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre en Andalucía». Esta ave fue encontrada en Aguilar de la Frontera.

