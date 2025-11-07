El Zoo de Córdoba alerta de un posible caso de gripe aviar tras la muerte de un ñandú y toma medidas

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este viernes, en un comunicado, de que el Zoo ha detectado «un posible caso del Virus de Influenza Aviar, tras la muerte de un ave; concretamente un ñandú (Rhea americana), un macho de siete años de ... edad. Como medidas preventivas, se ha decidido cerrar al público las pajareras de inmersión y se han vaciado «los estanques de mayor afinidad para los ánades reales».

El Consistorio indica que, siguiendo el protocolo de actuación dictado por la Junta de Andalucía, «se ha notificado lo sucedido a su Delegación de Agricultura de la propia Junta, cuyos técnicos se han desplazado a las instalaciones municipales para la toma de muestras de los restos del ñandú». Éstos, continua el gobierno municipal, se han remitido al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), donde se realizarán las pruebas pertinentes que determinen la causa de la muerte.

Además de las decisiones ya adoptadas, para preservar la integridad del resto de la avifauna del Zoo y garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes, se han tomado medidas para evitar el contacto de las aves gallináceas y anátidas con el resto de animales y personas.

Del mismo modo se ha cambiado la rutina de limpieza y de reparto de comida para «evitar la contaminación por circuitos de movilidad y se han instalado pediluvios virucidas, además de ubicar nebulizadores y pulverizadores desinfectantes para el calzado».

Cierre del Zoo en 2022 por la gripe aviar

Si se confirma este caso como positivo, sería el segundo en nuestra provincia en este nuevo episodio de gripe aviar. El primero lo confirmó la Junta a finales de octubre: fue en una cigüeña en Aguilar de la Frontera.

Hay que recordar que el Zoo de nuestra capital vivió en 2022 un fuerte brote de esta enfermedad, que le costó la vida a varios ejemplares. Sus instalaciones permanecieron cerradas junio y julio.