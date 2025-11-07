Suscríbete a
sanidad

El Zoo de Córdoba alerta de un posible caso de gripe aviar tras la muerte de un ñandú y toma medidas

La Junta ha tomado ya muestras y las ha remitido al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se determinará la causa de este fallecimiento

Salud manda a los colegios de Córdoba recomendaciones contra la gripe aviar

Hallan en Córdoba 20 aves muertas en una zona próxima al río Guadalquivir y la Junta investiga las causas

Aves en el Zoo de Córdoba
Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este viernes, en un comunicado, de que el Zoo ha detectado «un posible caso del Virus de Influenza Aviar, tras la muerte de un ave; concretamente un ñandú (Rhea americana), un macho de siete años de ... edad. Como medidas preventivas, se ha decidido cerrar al público las pajareras de inmersión y se han vaciado «los estanques de mayor afinidad para los ánades reales».

