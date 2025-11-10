Suscríbete a
ABC Premium

Agricultura

¿Qué municipios de Córdoba están obligados al confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar?

El Ministerio de Agricultura actualiza una orden de 2006 para fijar las zonas de alto riesgo y especial vigilancia en la provincia de Córdoba

El Ayuntamiento cierra el Zoo de Córdoba tras morir tres aves por la gripe aviar la semana pasada

Gallinas en una granja de intensivo
Gallinas en una granja de intensivo ABC

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplica desde este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo ... en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app