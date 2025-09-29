Suscríbete a
Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

De Simago a Piedra

Era el primer gran supermercado que tenía Córdoba y aunque sólo estuvo en la calle Jesús y María de 1972 a 1987, su impacto fue total

Una estatua a Fernando III

Comienzo de curso

Juan José Primo Jurado

La calle Jesús y María, en pleno centro de Córdoba, lleva ese nombre por el antiguo convento ubicado allí de monjas mínimas de San Francisco de Paula, fundado en 1535 y arrasado por la desamortización 300 años después. Pero si los cordobeses identifican por ... algo esa vía es por tres históricos establecimientos: el Bar Correo, el Teatro Góngora y el centro comercial que fundó hace más de 50 años la empresa Simago y acaba de reabrir la firma Inditex, ocupando casi 5.000 metros cuadrados de él con las tiendas de Zara y Bershka.

