La calle Jesús y María, en pleno centro de Córdoba, lleva ese nombre por el antiguo convento ubicado allí de monjas mínimas de San Francisco de Paula, fundado en 1535 y arrasado por la desamortización 300 años después. Pero si los cordobeses identifican por ... algo esa vía es por tres históricos establecimientos: el Bar Correo, el Teatro Góngora y el centro comercial que fundó hace más de 50 años la empresa Simago y acaba de reabrir la firma Inditex, ocupando casi 5.000 metros cuadrados de él con las tiendas de Zara y Bershka.

En efecto, la mayoría de los cordobeses se siguen refiriendo a ese centro comercial como «el antiguo Simago» y es que, aunque esta marca solo estuvo allí entre 1972 y 1987, su impacto en la ciudad y sus habitantes fue total. Era el primer gran supermercado que tenía Córdoba, donde se podía comprar desde comida, perfumería, libros y discos de música a ropa, calzado, droguería y objetos de ferretería. Su competidor era Galerías Preciados, pero Simago la superaba en varios campos.

Las amas de casa, por ejemplo, peregrinaban hasta Simago donde se aseguraban los mejores filetes de carne. El nombre provenía de los apellidos de sus fundadores, Simó, Mayorga y Gómez, un grupo hispano cubano que se afincó en España huyendo de la dictadura de Castro y creó este modelo de negocio inspirado en los centros comerciales norteamericanos.

Simago fue pionero, además, a la hora de aplicar un diseño blanco y aséptico a sus propios productos y de ahí viene la, tan popular denominación hoy, de marca blanca. Gracias a Inditex, ese espacio recupera su pulso, que se perdió en 2011 cuando cerró el centro de oportunidades de El Corte Inglés, allí instalado. A la calle Jesús y María, eje vital entre las Tendillas y la Mezquita-Catedral, se le augura un gran repunte con este impulso. Así son los negocios, que van y vienen, porque la vida sigue, pero en la memoria quedarán para siempre nombres como Simago.

Ha coincidido la apertura del nuevo centro comercial, con el anuncio de la venta de los supermercados Piedra al grupo empresarial El Jamón. El acuerdo, según se ha anunciado, supondrá la integración de las 67 tiendas de la firma cordobesa, con toda la plantilla de empleados, en las del grupo con origen en Lepe. Piedra es la segunda cadena de supermercados en superficie de venta en la provincia de Córdoba tras Mercadona y atesora casi 60 años de historia desde su nacimiento en el barrio de La Viñuela con una pequeña tienda. La compañía cerró el 2024 con una facturación de 155 millones de euros, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estoy seguro de que la memoria cordobesa premiará la buena labor de Piedra con un lugar en ella, como ha hecho con Simago.