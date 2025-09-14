¡Ya es oficial! La megatienda de Zara en Córdoba abre este viernes en Jesús y María

Rótulo de Zara anunciando la apertura de su megatienda de Jesús y María para este viernes

El movimiento más esperado en el comercio en Córdoba en los últimos tiempos ya tiene fecha oficial: Zara ha comunicado que abrirá su gran establecimiento de Jesús y María el 19 de septiembre. Era el día con el que se venía trabajando, aunque hasta ahora no había habido confirmación por parte de este gigante empresarial.

Como es habitual, la compañía se ha limitado a colocar un rótulo en la vía pública. En este caso, dos, en la estructura que tapa las obras. Este domingo, ha sido ya visible la rotulación que indicaba la apertura el 19 de septiembre (viernes).

Noticia Relacionada Zara revoluciona el centro comercial de Córdoba con una megatienda de 5.000 metros volcada en la tecnología Javier Gómez Fusiona los cierres de Gondomar y La Sierra con el concepto del Duque en Sevilla, con el objetivo de que «el cliente viva una experiencia»

Este 14 de septiembre, era visible que continuaban los trabajos dentro del inmueble de Jesús y María para preparar la inminente apertura. Será una gran superficie (5.000 metros cuadrados), que repartidas en varias plantas y que tendrá una estética muy moderna. Dispondrá de la última tecnología para mejorar la experiencia de compra del cliente y el trabajo de la plantilla.

Imagen de otro de los rótulos colocados para anunciar la apaertura de Zara abc

Su enorme tamaño facilitará que esta megatienda pueda disponer de las colecciones de lanzamiento que antes no podía acoger en ninguno de sus dos establecimientos de la capital. Hará que pueda disponer de nuevas secciones.

Bershka, la primera en abrir

Otra marca de Inditex, Bershka, hizo de avanzadilla en el centro comercial de Jesús y María. Abrió sus puertas en noviembre de 2024. El inmueble es propiedad de la socimi (una sociedad de inversión inmobiliaria) Inbest GPF, que alquila las cuatro grandes áreas que ha habilitado en lo que fue el viejo Simago -llevaba cerrado desde 2011-. Tras comprárselo en 2022 a El Corte Inglés, inició su reforma.

Con estos trabajos, el espacio disponible para los negocios que se implanten allí pasó de ser de 7.991 metros cuadrados a 9.474. Es decir, aumentó la superficie un 18,6% y cuenta con 1.483 metros cuadrados más. En principio, queda espacio para que se implante una empresa más.

Más temas:

Obras

Córdoba

Zara