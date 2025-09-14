economía
¡Ya es oficial! La megatienda de Zara en Córdoba abre este viernes en Jesús y María
La compañía ha rotulado la fecha de apertura en los paneles que cubren las obras que han continuado este domingo
Bershka cierra su tienda en el centro comercial La Sierra de Córdoba a partir del 13 de septiembre
Inditex tiene ya alquilado en Córdoba la mitad del nuevo complejo comercial de Jesús y María
El movimiento más esperado en el comercio en Córdoba en los últimos tiempos ya tiene fecha oficial: Zara ha comunicado que abrirá su gran establecimiento de Jesús y María el 19 de septiembre. Era el día con el que se venía trabajando, aunque hasta ahora no había habido confirmación por parte de este gigante empresarial.
Como es habitual, la compañía se ha limitado a colocar un rótulo en la vía pública. En este caso, dos, en la estructura que tapa las obras. Este domingo, ha sido ya visible la rotulación que indicaba la apertura el 19 de septiembre (viernes).
Este 14 de septiembre, era visible que continuaban los trabajos dentro del inmueble de Jesús y María para preparar la inminente apertura. Será una gran superficie (5.000 metros cuadrados), que repartidas en varias plantas y que tendrá una estética muy moderna. Dispondrá de la última tecnología para mejorar la experiencia de compra del cliente y el trabajo de la plantilla.
Su enorme tamaño facilitará que esta megatienda pueda disponer de las colecciones de lanzamiento que antes no podía acoger en ninguno de sus dos establecimientos de la capital. Hará que pueda disponer de nuevas secciones.
Bershka, la primera en abrir
Otra marca de Inditex, Bershka, hizo de avanzadilla en el centro comercial de Jesús y María. Abrió sus puertas en noviembre de 2024. El inmueble es propiedad de la socimi (una sociedad de inversión inmobiliaria) Inbest GPF, que alquila las cuatro grandes áreas que ha habilitado en lo que fue el viejo Simago -llevaba cerrado desde 2011-. Tras comprárselo en 2022 a El Corte Inglés, inició su reforma.
Con estos trabajos, el espacio disponible para los negocios que se implanten allí pasó de ser de 7.991 metros cuadrados a 9.474. Es decir, aumentó la superficie un 18,6% y cuenta con 1.483 metros cuadrados más. En principio, queda espacio para que se implante una empresa más.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete