Arranca hoy 15 de septiembre el curso en Secundaria y Bachillerato, de la misma forma que el pasado lunes lo hizo en Primaria. El balance de partida es demoledor para la enseñanza en España: la OCDE destaca en su resumen específico para nuestra nación ... que el 32 por ciento de las personas de entre 25 y 64 años tiene una comprensión lectora igual o inferior al nivel 1 de un total de 5 niveles, lo que sitúa a España peor que la media de países, que es del 27 por ciento, según los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de la Población Adulta (PIAAC). Esto significa que las personas de este nivel no se enteran de lo que leen, «sólo pueden comprender textos muy breves con un mínimo de información que distraiga»; es decir, que se limitan a «entender textos cortos de temas que les suenan» y que «sólo se requieren conocimientos básicos de vocabulario».

Es decir, que para las redes sociales, los titulares de periódicos y las verdades absolutas les vale, pero olvídense de que capten algo más. Por supuesto tendrán los títulos que quieran, incluso universitarios, pero si no entienden lo que leen da igual. La situación no ha mejorado, porque hace una década la proporción era del 28 por ciento.

Puede influir también que en algunos sistemas educativos se haya hecho un uso demasiado intensivo de la tecnología y los estudiantes no estén tan acostumbrados como en el pasado a leer libros extensos que les hagan reflexionar y mantener viva la competencia lectora. No leer, no enterarse de lo que se lee, es el camino más fácil para el adoctrinamiento con eslóganes simplistas y repetidos. Y de ahí a dar la razón a Antonio Machado cuando hace ya años afirmaba: «De cada diez españoles uno piensa y nueve embisten». No es que no piensen, es que embisten.

Noticia Relacionada Más de la mitad de los alumnos de Primaria no comprenden un texto B. L. Echazarreta Según el Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España, el 53% de los estudiantes de Primaria tienen un nivel de 23,4 puntos sobre 30, cuando lo «deseable» estaría en 24

Me temo que es difícil revertir esta situación. Con una educación que nunca ha tenido un pacto de Estado en España y, por el contrario, sobre todo en los Gobiernos de Zapatero y Sánchez, ha venido marcada por un profundo sesgo ideológico. Y, sin embargo, sin educación no hay nada. Tenemos que reaccionar. Les dejo la definición que da Antonio Gil de educación: «La educación es seducir por encantamiento y ejemplaridad y los docentes que usan estas dos herramientas tienen una gran tasa de éxito entre sus alumnos».

Lo primero es encantar, que no es otra cosa que sorprender, sugerir, ilusionar. Y a su lado, la ejemplaridad, que significa luchar para que entre la teoría y la práctica exista una buena relación. Y así se logrará una 'educación de Champions', que consiste en sacar a la luz lo mejor de la persona. Se lo asegura alguien que impartió enseñanza obligatoria durante 18 años: «Lo más importante es el amor al conocimiento, no su acumulación».