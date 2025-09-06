El Infoca trabaja para apagar un incendio forestal en Puente Genil

Suscríbete a
Vista de la zona en que se ha declarado el incendio
Vista de la zona en que se ha declarado el incendio ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Trabajadores del Infoca trabajan desde la tarde de este sábado para extinguir un incendio forestal que se ha declarado en Puente Genil, en una zona de cultivo, y que tendría varios puntos activos.

Está en el término municipal, en el paraje conocido como de La Cordobilla, dominado por la presencia de olivos en una zona de cultivo, y los bomberos forestales se afanan para intentar controlarlo primero y extinguirlo después. La presencia de vegetación añade material combustible.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba, de forma que se intentará apagar tanto desde el aire como en la tierra. El fuego se inició a las 18.51.

