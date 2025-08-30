Casi un centenar de bomberos forestales se manifiestan en Córdoba por mejores condiciones laborales

Azotando con rabia el suelo con sus batefuegos, cerca de un centenar de bomberos forestales de Córdoba se han manifestado este sábado por las calles de la ciudad, en el marco de la denominada 'marcha amarilla', para exigir mejoras urgentes en las condiciones laborales de este colectivo. La manifestación busca visibilizar la precariedad en la que se encuentran los bomberos forestales.

La protesta, a la que se han sumado familiares y amigos de los profesionales, ha arrancado en la Torre de la Calahorra hasta el Ayuntamiento de Córdoba. El colectivo denuncia la falta de estabilidad laboral, la escasez de personal y la insuficiencia de recursos para enfrentar los incendios forestales en la provincia.

En este sentido, señalan que los retenes para apagar los fuegos no disponen de plantillas completas, por lo que exigen más medios humanos y materiales, y la actualización de en sus condiciones salariales, que consideran desajustadas a la realidad de su trabajo.