Dos hospitalizados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Córdoba

Dos personas afectadas por inhalación de humo han sido trasladadas al hospital esta madrugada tras un incendio registrado en una vivienda en la calle Espejo Blancas, en Córdoba capital, según confirmó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El 112 recibió sobre las 00.15 de la noche de este sábado un aviso que alertaba de incendio activo en una vivienda, un cuarto piso de un bloque ubicado en el barrio cordobés de Valdeolleros.

Según detallaban los testigos, el fuego se originó en la cocina de dicha vivienda y provocó una gran cantidad de humo a pesar de haber sido extinguido «con rapidez». Por ello, la sala coordinadora dio el aviso a los efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Córdoba y sanitarios del 061.

Los bomberos fueron los encargados de apagar las llamas y de ventilar la vivienda, mientras que los servicios del 061 confirmaron al 112 que dos personas, una mujer de 30 años y otra persona de la que no han trascendido datos, habían sido afectadas por inhalación de humo.

De este modo, los sanitarios trasladaron a los heridos al hospital Reina Sofía para poder atenderlos del problema de inhalación de humo que habían sufrido en la casa.