Los bomberos combaten un incendio forestal en Pedro Abad
El fuego se encuentra en situación de activo, con lo que las llamas se extienden aún sin control
Investigan a un empleado por un incendio forestal de Córdoba tras fallar una línea eléctrica sin mantenimiento
Estabilizado el incendio forestal en Villanueva del Rey, que obligó a cortar la N-432
Los bomberos del Infoca combaten en la noche del viernes un incendio forestal en Pedro Abad. El estado del fuego, según ha informado este operativo autonómico, es de activo. Se ha comunicado que se había desatado hace una hora.
Es decir, las llamas se extienden aún sin control, produciéndose por lo tanto la propación del fuego -pudiendo tener uno o varios frentes-.
El Infoca ha señalado que tiene ahora mismo trabajando sobre el lugar en el que se ha producido este incendio dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones. Disponen de dos autobombas y de un helicóptero ligero.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete