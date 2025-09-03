El Infoca activa medios aéreos para sofocar un incendio en la zona de El Patriarca

Nube de humo que se observa desde las viviendas próximas a la zona de El Patriarca este miércoles

Los vecinos de El Patriarca han vuelto a sufrir un sobresalto este mediodía al declararse un incendio que en principio ha afectado a pastos en la calle Cantueso pero que su propagación ha sido rápida y dada la proximidad de numerosas viviendas y el parque periurbano ha obligado al Infoca a desplegar medios aéreos y terrestres en la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Andalucía ha informado a ABC que la alerta de los vecinos llegaba en torno a las 16.20 horas por una columna de humo en una zona de pastos en un solar próximo en la zona de El Patriarca y calle Cantueso.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Bomberos, mientras que minutos después el Infoca ha informado de que ha ordenado desplegar sus medios aéreos -un helicóptero y dos aviones de carga- así como tres grupos de bomberos y una autobomba para colaborar en las labores de extinción.

Hay que recordar que esta misma semana el Seprona remitía a la Fiscalía de Córdoba las diligencias de investigación relacionadas con el incendio que el pasado 22 de julio calcinó unas 84 hectáreas cerca de la urbanización de San Rafael de la Albaida, en una zona muy próxima a la que ha comenzado a arder este mediodía en la capital cordobesa.