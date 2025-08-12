Icomos ayudará a la Mezquita-Catedral de Córdoba a reforzar la prevención de riesgos tras el incendio

El presidente de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) en España, Juan Carlos Molina, visitó este martes la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio sufrido el pasado viernes. Estuvo acompañado por el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva así como de técnicos, expertos y arquitectos que hicieron unas primeras valoraciones de lo ocurrido.

Principalmente, su visita se centró en examinar los distintos protocolos preventivos contra este tipo de catástrofes para evitar que vuelve a suceder. Juan Carlos Molina representa a este organismo no gubernamental que está asociado con la Unesco. A su juicio, «es nuestra obligación visitar el edificio, conocer lo sucedido y a partir de ahí hacer las valoraciones oportunidas y las recomendaciones si las hubiera».

Quiso destacar que «desde el primer momento, el Cabildo de Córdoba ha sido muy transparente, nos han brindado toda la documentación que hemos pedido y a partir de ahí hemos hecho una mesa de trabajo para ver los errores y aprender sobre ellos». El responsable de Icomos confesó que «lo primero que pregunté fue si hubo que lamentar una desgracia personal, eso era lo más importante».

No quiso hablar de «disgusto» para referirse al incendio, pero sí reconoció que «da lástima que haya sucedido esto». Molina aseguró que «es un edificio que tiene unos protocolos que, según nuestras primeras impresiones, han trabajado muy bien para salvaguardar el edificio».

En una mesa de trabajo entre Icomos y el Cabildo se trabaja ya en «la prevención y educación. Vamos a identificar cuáles son las posibles amenazas, en este caso ha sido un incendio», apuntó Molina. Además, también apuntó a identificar «la vulnerabilidad» del edificio para que se puedan esclarecer los riesgos. A partir de ahí se tomarán las medidas de prevención que se señalarán en la mesa de trabajo.

El dirigente nacional de Icomos rehusó hablar de «error» en el incendio de la Mezquita-Catedral. Para Molina, «ha habido una amenaza, ha habido un riesgo y una consecuencia. Nosotros venimos a ayudar, a identificar el problema y a que esto sirva como ejemplo a otros monumentos e instituciones». Tras esta visita, el organismo que vela por el patrimonio emitirá un informe para explicar causas y consecuencias del incendio.

Una de las medidas preventivas que está sobre la mesa es la de trasladar la maquinaria eléctrica a otros locales exteriores, fuera del recinto. «Es algo que ya estuvimos hablando en la última visita y nos consta que el Cabildo ya tenía ese espacio reservado», explicó Molina. «También estamos tratando los espacios seguros a la hora de proteger obras de arte dentro de un edificio histórico, a lo que llamamos El Arca de Noé», apuntilló.

Las labores de restauración no han trascendido, pero ahora mismo las obras más urgentes están encaminadas a garantizar la estabilidad y seguridad del edificio. El responsable de Icomos explicó que «se debe hacer una contracubierta para proteger la zona de la lluvia». A su juicio, «primero se debe documentar todo y luego se elabora un proyecto de restauración».

En noviembre estaba previsto realizar «un curso con los técnicos para tocar dos campos: la evaluación de impacto patrimonial y los planes para salvaguardar el patrimonio y la autoprotección para el edificio». Molina confesó que «en la Mezquita-Catedral ha funcionado muy bien la fase final del plan de salvaguardar el patrimonio», que se hizo con el incendio.

El responsable de Icomos a nivel nacional confesó que «el Cabildo tiene muy presente la prevención y protección de su patrimonio. Hay otros monumentos en España que tienen que trabajarlo». No descartó más visitas dentro de la mesa de trabajo que mantienen. «No pudimos venir el primer día por una cuestión médica, pero llevamos trabajando mucho tiempo, mucho antes de que pasase lo del incendio».