Suscríbete a
ABC Premium

La próxima inspección del plan de autoprotección de la Catedral será en 2026

Se trata de una revisión de un período trienal que va de la mano de las actuaciones preventivas que mantiene la Seo en aras de incentivar su seguridad y garantizar su conservación

Los bomberos primerizos de Sevilla reciben formaciones para conocer la Catedral a fondo en caso de incendio

Efectivos de bomberos acuden al simulacro que
Efectivos de bomberos acuden al simulacro que Raúl doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Catedral de Sevilla está vigilada y de distintas formas las 24 horas del día y los siete días de la semana, pero el riesgo cero es una quimera. Es lo que trasladan fuentes de responsabilidad en la Seo, a raíz del aumento de ... la preocupación existente tras el incendio sufrido por la Mezquita de Córdoba el pasado viernes. Conscientes de que el que se protege es el patrimonio cultural y religioso del más alto nivel en Andalucía, los departamentos de seguridad buscan sin descanso ponderar todo tipo de precauciones, a sabiendas de que el calor y la dificultad de aclimatar algunos espacios no ayuda y de que nunca se puede bajar la guardia ante cualquier cuestión que pueda afectar a la integridad de un edificio de las características que ostenta la Catedral de Sevilla, metrópoli hispalense y uno de los grandes epicentros de la religiosidad en la ciudad junto a la Iglesia Colegial del Salvador. Patrimonio mundial no se olvide junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app