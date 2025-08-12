La próxima inspección del plan de autoprotección de la Catedral será en 2026

La Catedral de Sevilla está vigilada y de distintas formas las 24 horas del día y los siete días de la semana, pero el riesgo cero es una quimera. Es lo que trasladan fuentes de responsabilidad en la Seo, a raíz del aumento de ... la preocupación existente tras el incendio sufrido por la Mezquita de Córdoba el pasado viernes. Conscientes de que el que se protege es el patrimonio cultural y religioso del más alto nivel en Andalucía, los departamentos de seguridad buscan sin descanso ponderar todo tipo de precauciones, a sabiendas de que el calor y la dificultad de aclimatar algunos espacios no ayuda y de que nunca se puede bajar la guardia ante cualquier cuestión que pueda afectar a la integridad de un edificio de las características que ostenta la Catedral de Sevilla, metrópoli hispalense y uno de los grandes epicentros de la religiosidad en la ciudad junto a la Iglesia Colegial del Salvador. Patrimonio mundial no se olvide junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias.

Enfrentarse a la seguridad de un edificio de pública concurrencia como el que arriba se especifica es una tarea harto compleja. Hasta el 30 de noviembre del pasado 2024 se contabilizaron nada menos que 2.127.002 visitas, números que siguen incurriendo en el inmenso interés turístico y profesional, por lo artístico, que suscita su visita. No andan nada lejos esos datos de los 2.286.056 visitantes que supusieron el récord de 2019, de modo que no es arriesgado pensar que se alcanzarían los 2,3 millones de turistas tras ese sprint final de diciembre. Lo cual convierte a la Seo en uno de los templos más concurridos de Europa, y para ello se anda con pies de plomo desde la seguridad tanto de la Catedral como del entorno con el fin de poder evitar imágenes como la de la Mezquita de Córdoba, y en peores circunstancias sin olvidar el daño emocional que lo agrava el incendio del corazón de piedra de París, que es Notre Dame.

Fue en base al Real Decreto 513/2017 por el cual se le exigió al templo sevillano una serie de condiciones mínimas con el fin de contrarrestar el origen de un incendio y realizar labores de conservación, de ahí que en base a su condición de pública concurrencia se viese obligado a crear un plan de autoprotección, que según ha podido saber este periódico, tiene su origen entre 2017 y 2018 y es de carácter trienal, esto es, con un espacio de revisión que incluye tres años, y al haber sido esa última inspección en el año 2023, con resultados negativos inferidos en materia de riesgo, la próxima fecha prevista para ser revisada toda la operativa de seguridad es por tanto la de 2026.

Hay que aclarar sin embargo que este tipo de intervenciones lejos de ser revisiones de naturaleza puntual, éstas representan una especie de prueba final para examinar que todas las actuaciones de seguimiento que se mantienen en el tiempo semana a semana y de forma diaria en materia de vigilancia vienen funcionando como hasta ahora, y para certificar algún tipo de cambio que haya sido aplicado en base a una necesidad concreta y se esté siempre pendiente de las nuevas que puedan surgir. Tan preclara es su vocación preventiva como la que se exige en materia de conservación, y son varios los técnicos contratados por la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla al objeto de evaluar el estado de todas las dependencias del edificio independientemente del mes en el que se encuentre.

El plan de autoprotección de la Catedral sevillana cuenta con una colaboración bilateral entre esos técnicos propios de la Seo, un equipo multidisciplinar guiado por el responsable de seguridad, Manuel Campos; y la acción de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el que engloba a Protección Civil, a quienes se les hace partícipes del proceso de recogida de datos de dicho plan con la entrega de una copia digital con toda la información necesaria a conocer por este organismo con el fin de que se pueda aplicar una respuesta cuanto más eficaz, mejor, en la coordinación posterior existente y necesaria con policías y sobre todo bomberos, que son quienes pueden acudir en caso de que exista algún tipo de emergencia relativa a un incendio o a un conato del mismo, o a realizar otro tipo de intervenciones que requieran de la presencia de este último cuerpo. En la última inspección del plan de autoprotección fechada en 2023 no se apreciaron cambios significativos en este sentido.

Sevillanos y turistas admiran el retablo mayor de la Catedral de Sevilla en una visita Raúl Doblado / ABC

¿Cuál es el sistema de protección que tiene la Catedral de Sevilla?

La labor de garantizar toda protección tanto a la Catedral como a quienes estén dentro de ella se centra especialmente en una vigilancia que se alarga las 24 horas del día, aunque no sean en su mayoría las que suela pasar sin público entre sus naves catedralicias. El sistema de protección de la Seo es automático y funciona de forma ininterrumpida, con el fin de que cualquier tipo de problema pueda ser localizado rápidamente por quienes allí se encuentren y actuar en consecuencia. Dos son las maneras que el templo tiene de confirmar que hay fuego en cualesquiera de sus espacios: por un lado, detectores de humo que dan la voz de alarma; y por otro, barreras de humo que sirven para contener el humo en una zona y dar cuenta rápidamente de la necesidad de la intervención por parte de los bomberos.

Hay a su vez dentro del plan de autoprotección un protocolo de actuación en caso de que así sea necesario. Así, hay un servicio de vigilancia permanente, con cámaras incluidas, al igual que queda garantizada la presencia de vigilantes de seguridad, y todo el operativo está centralizado con el fin de que las señales y mensajes puedan ser canalizados de la forma más efectiva. Teléfonos y megafonía también están incluidos en esta forma de proceder en caso de que se produzca una emergencia, y suele ser el compañero que se ubica en la garita de la Catedral el mejor situado para dirigir la situación y en base a la información obtenida, actuar con la mayor diligencia acudiendo a los agentes que sean necesarios.