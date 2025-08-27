La hija del asesinado en Almedinilla: «No nos lo explicamos, tenia una buena relación con él»

El municipio de Almedinilla en Córdoba sigue conmocionado por el asesinato al hostelero Antonio Rodríguez de 65 años. Un hombre entró en el establecimiento que regenta su familia, el bar Oasis y disparó con una escopeta causando la muerte instantánea del vecino. Una de sus tres hijas, Cristina, ha aportado más detalles del suceso en declaraciones a Telecinco.

La hija de Antonio confirma que el presunto asesino «no estaba muy bien de la cabeza. Hace una semana estuvo aquí en el bar sacando tabaco como siempre y le preguntaron si quería tomar algo. Contestó que no porque se estaba medicando y se fue tan normal».

Además confiesa Cristina que el presunto homicida ya detenido, era cliente habitual del bar y mantenía una relación con Antonio «desde hace 40 años». La hija del desaparecido hostelero no le encuentra «ningún tipo de explicación a lo sucedido porque era una relación cordial, normal».

La familia se enteró por los dos testigos que estaban en el bar y presenciaron todos los hechos: «Ellos avisaron a la Guardia Civil y la Ambulancia», explicó Cristina. La esposa de Antonio estaba descansando en su vivienda (anexa al bar) porque ella regente a día de hoy el establecimiento. El padre estaba jubilado.

La hija relató además que el agresor «se fue para su casa después de disparar y lo detuvieron en su domicilios. Nos han comentado que no estaba en sus cabales cuando lo han detenido».

Los dos testigos del asesinato eran dos personas que se refugiaron en el baño presa del pánico: «Una es nuestra vecina y otro era amigo de fuera, de Cataluña. Se encerraron en el baño porque no sabían si podían volver a entrar o si se había ido el presunto asesino».

De su padre, Cristina dijo que era «una persona muy carismática, estaba para todo el mundo, al presunto asesino incluso lo había ayudado con temas económicos».