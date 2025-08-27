La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de otro en Almedinilla tras dispararle con una escopeta

Servicios sanitarios, en la noche del martes ante el bar donde se produjo el asesinato

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato sucedido en la noche del martes en Almedinilla. Según han informado desde la Benemérita a ABC, los hechos sucedieron en un bar de esta localidad.

En el establecimiento hostelero, los agentes se toparon con que había un hombre muerto con heridas compatibles con arma de fuego -posteriormente se produjo el levantamiento del cadáver-.

De inmediato, se iniciaron las pesquisas y en la madrugada de este miércoles los agentes han procedido a la detención de un hombre, como presunto autor de los hechos. La Guardia Civil lo arrestó y está pendiente de pasar a disposición judicial.

Una consumición, posible desencadenante

El municipio se encuentra conmocionado por lo sucedido. El relato que se ha extendido por la localidad es que este martes un hombre entró en un conocido bar del municipio ya tarde y pidió una consumición. El hostelero no se la sirvió.

Ello habría sido el desencadenante de este episodio. Porque posteriormente regreso con una escopeta abriendo fuego contra dicho hostelero. Uno de ellos le había afectado a la cabeza, causándole la muerte.