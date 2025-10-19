Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

sucesos

La Guardia Civil requisa casi 30 armas ilegales en un puesto ambulante en la Feria de Baena

El propietario ha sido denunciado por la presunta comisión de varias infracciones del reglamento

Seis investigados en Montoro por verter residuos de construcción y demolición en un arroyo

Las armas requisadas por la Guardia Civil en un puesto ambulante de Baena
Las armas requisadas por la Guardia Civil en un puesto ambulante de Baena ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil denunció durante las pasada feria de la localidad cordobesa de Baena, al titular de un puesto de venta ambulante, como presunto autor varias infracciones sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas.

La Guardia Civil observó ... durante un servicio de Seguridad Ciudadana establecido en el recinto ferial de Baena, durante las pasadas fiestas que se celebraron en la localidad, un puesto de venta ambulante, en el que se exponían armas blancas para su venta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app