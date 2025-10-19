La Guardia Civil requisa casi 30 armas ilegales en un puesto ambulante en la Feria de Baena

La Guardia Civil denunció durante las pasada feria de la localidad cordobesa de Baena, al titular de un puesto de venta ambulante, como presunto autor varias infracciones sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas.

La Guardia Civil observó ... durante un servicio de Seguridad Ciudadana establecido en el recinto ferial de Baena, durante las pasadas fiestas que se celebraron en la localidad, un puesto de venta ambulante, en el que se exponían armas blancas para su venta.

Ante ello, los guardias civiles decidieron inspeccionar las armas expuestas, lo que permitió comprobar que entre las mismas se exponían un total de 29 armas prohibidas, conforme al reglamento de armas vigente, por lo que fueron intervenidas. Tras la intervención, las armas fueron depositadas en la Intervención de Amas de Montilla. Ante ello, la Guardia Civil procedió a la instrucción de los pertinentes expedientes de denuncia al titular del puesto, por la presunta comisión de varias infracciones sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas, que han sido remitidos a la autoridad competente.

