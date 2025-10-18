La Policía investiga robos en las obras del Convento de Santa Isabel y los Baños Árabes de San Pedro de Córdoba

La zona de la Judería de Córdoba, ha sido escenario en los últimos días de varios robos en edificios que se encuentran en obras. Entre los inmuebles afectados hay tanto propiedades particulares como edificios históricos, como el convento de Santa Isabel y los ... Baños de San Pedro, según ha confirmado la Policía Nacional.

Tal y como adelantó Diario Córdoba y ha podido confirmar ABC a través de fuentes policiales, se han presentado cuatro denuncias: una por el convento de Santa Isabel, otra por los Baños Árabes de San Pedro y dos más correspondientes a viviendas en obras situadas en las calles Gutiérrez de los Ríos y Judíos.

Los hechos se encuentran en investigación y, aunque por el momento no se han producido detenciones, no se descarta que puedan realizarse en los próximos días. Los ladrones robaron material de construcción y herramientas aunque por el momento no hay una cifra oficial del valor del material robado en las distintas instalaciones.

En el convento de Santa Isabel, la cadena Zenit está realizando labores de limpieza, demoliciones, excavaciones o intervenciones de saneamiento para convertirlo en un hotel con una inversión cercana a los 7 millones de euros. Por tanto, los ladrones aprovecharon esta situación para sustraer el material en plena madrugada.

Misma condición para los Baños Árabes de San Pedro. Las obras del valioso conjunto del siglo XII arrancaron este pasado verano y la Junta tiene previsto inaugurar las visitas el próximo año. También ha sido víctima de la oleada de robos que azota el casco histórico de Córdoba.