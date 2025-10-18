Suscríbete a
sucesos

La Policía investiga robos en las obras del Convento de Santa Isabel y los Baños Árabes de San Pedro de Córdoba

Los hechos se produjeron la pasada semana en edificios históricos y dos viviendas de la Judería

LOS BAÑOS ARABES DE SAN PEDRO EN LA CALLE CARLOS RUBIO
LOS BAÑOS ARABES DE SAN PEDRO EN LA CALLE CARLOS RUBIO Valerio mERINO
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La zona de la Judería de Córdoba, ha sido escenario en los últimos días de varios robos en edificios que se encuentran en obras. Entre los inmuebles afectados hay tanto propiedades particulares como edificios históricos, como el convento de Santa Isabel y los ... Baños de San Pedro, según ha confirmado la Policía Nacional.

