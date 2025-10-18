Suscríbete a
Seis investigados en Montoro por verter residuos de construcción y demolición en un arroyo

A pesar del primer aviso de la Guardia Civil, los vertidos continuaron hasta provocar el atasco total del cauce

Una pareja de la Guardia Civil en las inmediaciones de Montoro
ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil ha investigado en Montoro a seis personas y dos entidades jurídicas del sector del transporte, como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro contra la ordenación del territorio, otro de desobediencia grave a ... los agentes de la autoridad y otro de pertenencia a grupo criminal.

