Sucesos

La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en una casa de campo en Santaella

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, sustrajeron diversos aparatos electrónicos valorados en unos 1.000 euros

La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en una casa de campo en Santaella

ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de una casa de campo situada en La Montiela, en el término municipal de Santaella (Córdoba).

La investigación se inició tras la denuncia ... presentada en el puesto de la Guardia Civil de Santaella, en la que se informaba de que desconocidos habían accedido a la vivienda tras forzar uno de los accesos, sustrayendo varios objetos electrónicos: un televisor, un Fire TV, un rúter, una consola de videojuegos, diversos accesorios y varios videojuegos, todo ello valorado en aproximadamente 1.000 euros.

