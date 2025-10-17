La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en una casa de campo en Santaella

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de una casa de campo situada en La Montiela, en el término municipal de Santaella (Córdoba).

La investigación se inició tras la denuncia ... presentada en el puesto de la Guardia Civil de Santaella, en la que se informaba de que desconocidos habían accedido a la vivienda tras forzar uno de los accesos, sustrayendo varios objetos electrónicos: un televisor, un Fire TV, un rúter, una consola de videojuegos, diversos accesorios y varios videojuegos, todo ello valorado en aproximadamente 1.000 euros.

De inmediato, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo operativo encaminado al esclarecimiento de los hechos y a la identificación y localización de los responsables. Amplios antecedentes La inspección ocular realizada en el lugar, junto con las gestiones de investigación desarrolladas, permitió a los agentes identificar a los presuntos autores, dos hombres con amplios antecedentes delictivos. Una vez reunidos los indicios suficientes sobre su implicación en el robo, se procedió a su detención como presuntos autores del delito. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

