Fomento confía en que el inicio de la Ronda Norte sea antes de final de año pese a los restos arqueológicos

El concurso para elegir empresa que construya la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba ha entrado en su fase final, tal y como avanzó ABC, porque la Consejería de Fomento ha seleccionado ya a las constructoras que la harán. Son Azvi y Acsa, que se han presentado en UTE.

Y ello intensifica la presión sobre la incógnita que acaba de surgir en torno a esta obra, esperada durante lustros en la ciudad: qué impacto va a tener sobre ella, y sobre su calendario (sobre todo, en su inicio), la reciente aparición de restos arqueológicos de envergadura en su huella (los vestigios del inmueble religioso hallado cubren una etapa del siglo VII al IX). Podrían ser los de la basílica de Santa Eulalia.

Fuentes de la Consejería de Fomento, interrogadas por ABC sobre si temen que este descubrimiento retrase las obras, han asegurado este miércoles que «hasta que no se emitan los informes técnicos correspondientes no es posible determinar nada». No obstante, han indicado que «el inicio de los trabajos se producirá antes del final de 2025».

Cuando se licitaron estas obras en noviembre, desde la Junta se apuntó a finales de verano para iniciar su ejecución. Posteriormente, se dio un plazo más amplio: la previsión era que la construcción comience en el segundo semestre del presente ejercicio.

«Las posibles soluciones para los vestigios dependerán de los informes técnicos», han añadido los interlocutores consulados por este medio en este Departamento del Gobierno regional. Al ser cuestionados, después, por cuándo podría tomar esta Consejería una decisión sobre la afectación de los restos hallados, han reiterado que «no es una decisión nuestra, pues el criterio es exclusivamente técnico y corresponde a la emisión de informe por parte de los arqueólogos».

La adjudicación se formaliza este mes o en julio

Hay que recordar que el descubrimiento se dio en unos trabajos encargados por el Ayuntamiento. La Consejería de Cultura tiene aún que emitir su dictamen sobre ellos, clave para fijar si hay impacto -y cuál sería- sobre los trabajos de esta vía. La pasada semana, la empresa contratada por el Consistorio no tenía fecha para acabar su informe sobre los vestigios. La pasada semana, el alcalde, José María Bellido, se mostró confiado en que, más allá de que pueda haber una demora, los trabajos se harán.

Los interlocutores consultados han recordado, además, que la licitación aún no ha terminado. Ahora, se está en la fase en la que Azvi y Acsa presenten la documentación necesaria para que el contrato se formalice y se produzca la adjudicación. Estas fuentes de Fomento han indicado que se prevé que dicha adjudicación se produzca «a lo largo de este mes o durante julio, debido a la envergadura del expediente».