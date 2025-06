Intrahistoria de una basílica en plena Ronda Norte: de las pistas de Urbanismo a la inquietud de Junta y Ayuntamiento

Cuando la primera fase de la Ronda Norte, tras lustros de espera para materializarse, encaraba la línea de meta -las obras deben empezar el segundo semestre-, se ha topado con un obstáculo monumental; literal. En la huella de la futura vía, han aparecido los restos de la que podía ser basílica de Santa Eulalia -se trata de los vestigios de una construcción que abarca una etapa del siglo VII al IX-.

En los despachos de la Junta (Administración que hará la obra) y del Ayuntamiento (está colaborando con el Gobierno regional para su desarrollo), ha cundido cierta inquietud no tanto por el hallazgo en sí -la posibilidad de que aparecieran restos ya se había recogido en documentación de Urbanismo- como por la forma en que se ha producido, sin margen para tener articuladas salidas a la situación generada. Y es que ha saltado a los medios sin que el informe de la empresa que está trabajando sobre el terreno (Salsum, contratada a principios de marzo por la Gerencia de Urbanismo) esté terminado.

Noticia Relacionada Los restos históricos hallados en la futura Ronda Norte de Córdoba, en imágenes á. rodríguez Investigaciones arqueológicas han hecho emerger los vestigios de un inmueble religioso que podría ser la basílica de Santa Eulalia

Una circunstancia que señalaban el miércoles tanto el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena, como el alcalde, José María Bellido. El primero admitía directamente que «sólo sabemos de ese hallazgo lo que hay en la prensa». El informe de esta Consejería sobre los restos será determinante sobre qué impacto tendrán -si lo hay- sobre la construcción de esta carretera.

Detalle de los restos descubiertos en la huella de la Ronda Norte á. rodríguez

Y el regidor señalaba que en el propio Ayuntamiento «no tenemos el informe definitivo de la empresa» que está trabajando en la huella. Eso sí, despejó cualquier duda sobre el futuro de esta infraestructura viaria, mostrándose «convencido» que habrá alternativas para ejecutarla. Otra cuestión es que el calendario para el inicio de obras se pueda retrasar.

Por ahora, no hay aún una fecha para que se pueda disponer del documento sobre estos hallazgos. Manuel Cobo, uno de los responsables de Salsum y director arqueológico de esta intervención, explicó a ABC que «estamos en proceso de documentación y la actuación está aún abierta. Nuestro informe no está terminado». Añadió que «no tenemos cerradas fechas para disponer de él. Depende de los restos, si siguen aflorando o no. La arqueología es imprevisible».

La información de Urbanismo de 2023

En cuanto a la aparición de este edificio basilical, la documentación municipal sobre la Ronda Norte da pistas de que en esa zona podía haber hallazgos, aunque no se baja al detalle de lo que finalmente ha emergido de la tierra. Así, la información urbanística arqueológica de la Gerencia relativa a esta infraestructura, de marzo de 2023, ya advertía de la posibilidad de que hubiera vestigios.

Explicaba que para el trazado de esta vía, de las glorietas Académica García Moreno a la de Santa Beatriz (centro comercial La Sierra), ya se efectuó en 2007 un primer estudio geofísico de la avenida de la Arruzafilla -la principal actuación de la Ronda será una profunda remodelación de dicha vía-. Dicho estudio, sigue este documento, detectó «varias estructuras lineales que podrían corresponderse con conducciones hidráulicas, así como, en el extremo más occidental, en contacto con la glorieta Académica García Moreno, varias estructuras que podrían pertenecer a antiguas edificaciones».

Junta y Ayuntamiento señalan que todavía no disponen del informe sobre los restos hallados. La empresa que lo elabora indica que aún no hay fecha para su entrega

Está documentado, continúa, en el centro de dicha rotonda un muro que «ha sido identificado como el del posible cierre de la almunia de al-Rusafa». Este trabajo se complementó con otro de la UCO de 2019, que «aportó una mayor precisión en la delimitación de las estructuras arqueológicas existentes» en esa zona.

La documentación de la licitación de Urbanismo de enero de 2025, en la que se contrató a Salsum, sostiene, además, que fruto de los trabajos de 2007 y 2019 se «ha producido el hallazgo de importantes vestigios arqueológicos entre la glorieta de Santa Beatriz y la intersección de la avenida de la Arruzafilla con Conchita Cintrón». Ha sido precisamente en esa parte más cercana a la rotonda del centro comercial la Sierra donde se ha producido el hallazgo.

En la recta final de 2024, la Junta realizó un primer análisis arqueológico de la huella de la Ronda Norte. Se detectaron restos de un arrabal que podía ser de época emiral (siglos VIII-IX), pero no suponían ninguna incidencia sobre la obra. En aquel informe, se indicaba que «quedaba pendiente una tercera fase de excavación en extensión [la que ahora se está desarrollando]».