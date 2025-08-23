Córdoba lidera de nuevo el turismo en las ciudades Patrimonio de la Humanidad

Córdoba mantuvo su habitual liderazgo turístico —no inamovible— en el selecto grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España durante el primer semestre. Las capitaneó tanto en turistas hoteleros —los datos de la EOH del INE con los que se ha elaborado esta información se ciñen a ese tipo de establecimientos, así como a hostales y pensiones— y pernoctaciones, con la única vieja sombra de perder posiciones en la estancia media.

ABC realiza este análisis con 11 municipios que tienen esta reconocida condición de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para los que el ente nacional estadístico da guarismos. Además de nuestra urbe, son Santiago de Compostela, Ávila, Mérida, Cáceres, Cuenca, Salamanca, Segovia, Toledo, Úbeda y Alcalá de Henares. No se recogen las otras cuatro localidades que tienen en nuestra nación el prestigioso título de la Unesco. Baeza porque el INE no ha ofrecido aún guarismos de 2025 para ella. Ibiza, La Laguna y Tarragona no se recogen al mezclar el viajero cultural con el de sol y playa.

En el acumulado de enero a junio, Córdoba mandó con comodidad en visitantes hoteleros y sus noches de alojamiento. Santiago de Compostela, la única ciudad de este colectivo que ha logrado desbancarla en ocasiones, se situó en el segundo cajón del podio en ambas clasificaciones.

Córdoba registró en el primer semestre 515.516 turistas mientras la capital gallega se quedó en 420.743. Es decir, aventajó a su rival en 94.773 (+22,5%). En las estancias hoteleras, nuestra urbe sumó 886.040 y Santiago, 696.085. Fueron prácticamente 190.000 menos que las registradas aquí (-21,4%).

Nuestra urbe ejerce su liderazgo en este club gracias al atractivo de su enorme patrimonio. A su posición de dominio también contribuye su tamaño: su población es muchísimo mayor que la del resto de ciudades analizadas. Pero todo ello no la hace imbatible.

Santiago ha logrado en ocasiones ceñirse la corona de campeona —se dan guarismos desde 1999—. Hay que valorar que, aunque sea una localidad mucho más pequeña —tiene 99.536 residentes por 322.811 que viven aquí—, exhibe una planta hotelera formidable. La capital de Galicia, a fecha de junio, contabiliza 7.752 plazas en hoteles, hostales y pensiones. La oferta de Córdoba es de 7.552. Y tiene un descomunal faro que guía a los visitantes hacia ella: el Camino de Santiago.

Sin tener en cuenta los años 2020 y 2021, cuyos números están absolutamente condicionados por las limitaciones al movimiento de los viajeros causadas por el Covid, nuestra capital perdió la primera plaza en dos ocasiones en el ranking de viajeros: 2010 y 2022. En la clasificación de las pernoctaciones, no pudo ejercer su habitual primer puesto en los bienios 1999-2000; 2004-2005; 2009-2010 y 2022-2023. En todos los periodos señalados, la capital de Galicia pudo pisar con más fuerza el acelerador de su atractivo gracias a la celebración del Xacobeo (1999, 2004, 2010 y 2022).

El Año Santo Compostelano —el siguiente será en 2027— implica el despliegue de un extenso programa cultural, muy atractivo para los turistas. Nuestra capital ha renqueado al diseñar grandes imanes para enganchar más viajeros. El Ayuntamiento trata de cambiar eso con grandes exposiciones culturales. Así, de diciembre de 2022 a marzo de 2023 tuvo lugar 'Cambio de Era.

Córdoba y el Mediterráneo Cristiano', que tuvo más de 350.000 visitas. La siguiente en cartera será la muestra dedicada a la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, que se podrá visitar entre diciembre de este año y marzo de 2026 y cuenta con un relevante presuesto (casi 1,3 millones). A ésta le seguirá otra gran exposición dedicada a la Córdoba romana.

Alza por encima de la media

Habrá que ver qué sucede en la segunda mitad del ejercicio, aunque al ecuador ha llegado Córdoba con una cómoda ventaja. Hay que tener en cuenta el factor calendario: nuestra urbe ha agotado ya sus meses más potentes, aunque le queda el ciclo septiembre-octubre, que es también muy fuerte. Por su parte, la capital gallega empieza su temporada alta desde la primavera pero tiene en julio y agosto su etapa de mayor afluencia de visitantes.

Santiago, además, contará desde el 1 de octubre con un elemento que el viajero puede sopesar negativamente para acudir allí. En esa fecha, activará su tasa turística. Supondrá pagar, dependiendo de la categoría del hotel, entre un euro y 2,5 más. El límite máximo son cinco noches. A partir de la sexta no hay recargo.

Córdoba ostenta el liderazgo en un 2025 en el que numerosos integrantes del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad sufren caídas interanuales respecto a 2024 tras ejercicios de recuperación por el mazazo del Covid. Así, nuestra urbe logró un incremento interanual de los viajeros hoteleros del 2% al contabilizar, en números redondos, 10.000 más.

Vieja batalla

Su crecimiento se sitúa holgadamente por encima del que experimentaron de media las once localidades analizadas. Juntas sumaron 2,33 millones de visitantes que se quedaron en la reseñada fórmula de alojamiento. Fueron un 0,6% más (+13.890).

Pero hay que reseñar que hubo seis ciudades que experimentaron descenso interanual de su cifra de viajeros. El peor comportamiento lo tuvo Cáceres, que sufrió una bajada del 10,6%. Encabezando a las localidades que sí lograron subida, se situó Mérida: +13%. Santiago aquí sí logró imponerse a nuestra urbe, porque protagonizó un incremento del 3,1%.

En las pernoctaciones, el resultado global no pudo ni sumar avance. Se quedó congelado. De enero a junio estas once ciudades Patrimonio de la Humanidad lograron 3,93 millones de noches de alojamiento en hoteles. Esa cifra implica un descenso interanual del 0,1% al contabilizarse 5.191 menos.

Hubo siete urbes que registraron bajadas. Estuvieron capitaneadas de nuevo por Cáceres (-9,9%). Córdoba volvió a aparecer en el grupo de las que lograron subida: +2,6%. Mérida se situó otra vez como la que consiguió el incremento más fuerte (+10,1%). Eso sí, en este parámetro, Santiago se quedó por detrás de nuestra urbe, con un avance del 1,6%.

Pero el poderío de Córdoba se difumina cuando se analiza la estancia media. Es un eterno problema de la capital elevar el tiempo que los turistas se quedan en ella, aunque, en su descargo, hay que indicar que se han producido avances en los últimos años.

En esta clasificación, no pisa ni el podio. En el primer semestre, los viajeros se quedaron en sus hoteles una media de 1,72 noches. Le da para ser quinta. Eso sí, se emplaza por encima de la media de los municipios que tienen este título de la Unesco: 1,68. La clasificación la encabeza Úbeda que supera levemente las dos noches de estancia: 2,04. Al otro extremo de la tabla, la cierra Ávila, con 1,49.

Sobre esta eterna batalla, baste recordar que una de las propuestas destacadas con las que viajó el Ayuntamiento en la última edición de Fitur fue la campaña 'Quédate en Córdoba'. Con ella, como explicó el gobierno local, busca que el viajero se quede dos noches en la capital, que, según advirtió el equipo rector de Capitulares, es en lo que se mueven destinos del corte del nuestro.

Córdoba avanzará en su atractivo próximamente. La Consejería de Cultura autorizó el pasado mes las obras necesarias para que Letsgo, empresa concesionaria —ganó el concurso abierto por el Ayuntamiento, recupere el espectáculo nocturnoen el Alcázar. Lleva sin ofrecerse desde junio de 2023.