El empleo turístico roza los 3 millones de afiliados en julio, un 2,9% más que en 2024

El empleo turístico sigue creciendo a buen ritmo, aupado por los meses de temporada alta que transcurren en estos momentos. Así se desprende de los datos ofrecidos hoy por Turespaña, correspondientes a las cifras de afiliación del sector turístico de julio. Las afiliaciones en este sector en el séptimo mes ascienden a 2,98 millones, arrojando un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En julio, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 82.821 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,8% del total de afiliados.

Crecen todos los subsectores

En julio, la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas, tal y como apunta el Ministerio. Así, en hostelería se registra un notable aumento de 40.157 afiliados (16.708 en los servicios de alojamiento y 23.449 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.014 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 41.650 trabajadores.

La cifra de asalariados en el sector turístico, que representa el 82,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en AA.VV. y operadores turísticos (0,8%) como en hostelería (2,5%), y dentro de ésta, aumentó un 3,5% en los servicios de alojamiento y un 2,1% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,1% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un leve aumento de 0,1%, y en las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 3% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el mes de julio un 2% en tasa interanual.

En el mes de julio el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades excepto en Ceuta y Melilla. En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía (11.577 afiliados más), mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Canarias y en Andalucía (3,3% y 3,2%, respectivamente).