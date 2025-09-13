Unicaja Málaga revalida en Córdoba su título de campeón de la Copa Andalucía ante Covirán Granada (89-81)

Por segundo año consecutivo, Córdoba ha sido testigo de una nueva final de la Copa Andalucía ACB entre Unicaja Málaga y Covirán Granada. Los dos grandes exponentes del baloncesto andaluz en el panorama nacional han deleitado a los numerosos aficionados cordobeses, todo ello en un duelo de alto voltaje en el que el conjunto malagueño se llevó al gato al agua en el último cuarto gracias a un gran David Kravish y con un marcador final de 89-81.

El partido comenzó con ambos equipos siendo muy certeros anotando Jonathan Barreiro y Matt Thomas dos triples para sus equipos. A pesar del cierto inicial, las imprecisiones llegaron y ningún equipo supo desatacar el empate hasta que Thomas anotó, de nuevo, dos nuevos puntos para Covirán Granada desde el tiro libre. Cuando el encuentro sobrevolaba los primeros cinco minutos, fue momento de los primeros cambios en busca de desatascar el 10-10 que reflejaba el luminoso.

Protagonismo para Unicaja Málaga

Sin duda, el plantel malagueño llegaba como favorito tras una temporada histórica en la que levantaron cuatro títulos, incluyendo la Supercopa Endesa y la Copa del Rey, pero se vieron sorprendidos por un Xavier Castañeda protagonista debajo del aro y en media distancia. Con un triple de Jovan Kljajic, Covirán Granada cerraba un fantástico primer cuarto con un 21-26 a favor de los granadinos.

Noticia Relacionada Palma Futsal le da un baño de realidad al Córdoba Patrimonio (8-1) Lorenzo Estepa Los de Ema Santoro reciben un duro correctivo en su visita al actual campeón de Europa

Al comienzo del segundo periodo, el internacional español Alberto Díaz demostró la magia que atesora para habilitar a James Webb III para que anotase desde la línea de 6,75 metros e igualar la contienda gracias a un inicio muy solido por parte de los malagueños. Matt Thomas seguía dando alas a los suyos para despegarse en el marcador, pero Chris Duarte y Kendrick Perry levantaron el fervor de la afición cajista al lograr la remontada y firmar un 45-40 al descanso.

Respuesta malagueña

Con todo por decidir en los dos últimos cuartos, Unicaja encontró en el gigante Olek Balcerowski su gran baluarte con un gran mate y un espectacular tapón a tablero. Mucho más frágil salió el Covirán Granada que no era capaz de ajustar sus defensas en los numerosos contrataques que lograron los de Ibón Navarro, aunque no supieron aprovecharlas. Sin embargo, los granadinos se hicieron fuertes al encomendarse a las prestaciones en el juego interior de Zach Hankins y lograr un 49-48 que les metió de nuevo en el partido.

Tras el tiempo muerto solicitado por los malagueños, Granada no levantó el pie del acelerador y logró plasmar un baloncesto exquisito con los cinco puntos consecutivos de Jovan Kljajic (50-53, m. 25). Las tornas habían cambiado y el buen hacer ofensivo de los de Ramón Díaz se vio recompensado con un entonado Babatunde Olamuyiwa en defensa.

En ese entonces, el partido se convirtió en un autentico correcalles cuando el cronometro marcaba los dos últimos minutos con unos espectaculares Tyson y Duarte, sumando en ese entonces 23 puntos entre los dos. A pesar de esto, el Covirán Granada mantuvo el pulso al anotar la última canasta y finalizar el tercer cuarto con ventaja (64-65, min. 30).

Alegría cajista

Los últimos diez minutos comenzaron con una técnica al técnico Ramón Díaz, decisión que no gustó nada a los aficionados desplazados. Tras esta acción, la escuadra de la Costa del Sol activó la apisonadora al lograr cinco puntos seguidos sin una reacción granadina palpable (71-65, m. 32).

Noticia Relacionada El Ángel Ximénez Puente Genil no puede con el Granollers en su estreno liguero (38-33) Daniel Aragón Una mala primera parte condenó a un cuadro pontano que mostró una mejor cara en los últimos treinta minutos

La anotación solitaria de dos puntos de Beqa Burjanadaze fue fácilmente contestada por dos triples de un Kendrick Perry estelar que puso tierra de por medio (77-70, m.35). Alentado con canticos de MVP, David Kravish aumentó poco después la renta a dos dígitos, firmando así una gran actuación con 18 puntos y ser el gran protagonista de la segunda mitad.

Jovan Kljajic redujo nuevamente distancias (84-77, m. 37), pero se pudo ver a un Granada mucho mas desarbolado en tareas defensivas. Esta situación se mantuvo hasta el final del partido con un parcial final de 5-4, reflejando el 89-81 definitivo a favor del Unicaja Málaga.