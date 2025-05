Rafael Blanco, presidente del Coto Córdoba: «Queremos llegar a lo más alto del baloncesto español»

Rafael Blanco ha sido elegido presidente del Coto Córdoba Baloncesto en un proyecto que, con humildad, no se pone límites. Exdirector general del Consejo Superior de Deportes y exvicepresidente del Comité Olímpico Español, Blanco asumió el cargo con el compromiso de potenciar las aspiraciones del club, profesionalizar su estructura y convertirlo en un referente del baloncesto en la ciudad.

-¿Cómo surge la idea de liderar el proyecto del Coto Córdoba?

-Desde el club, me solicitaron apoyo en el marco de un proyecto de liderazgo, dada mi vinculación histórica con el ámbito deportivo. El presidente actual presenta su dimisión por motivos profesionales y el club me plantea la posibilidad de asumir la presidencia, valorando especialmente mi experiencia en la gestión deportiva y, sobre todo, mi actual disponibilidad de tiempo, que me permite implicarme plenamente. Mi objetivo es dar un impulso renovado a un proyecto que ya está en marcha y que cuenta con una estructura consolidada. Se trata de una entidad que aspira a cotas más altas, y esa ambición es, precisamente, lo que más me motivó para aceptar esta responsabilidad.

-¿Qué le atrajo del proyecto?

-A estas alturas de mi trayectoria en el ámbito deportivo, lo que verdaderamente me motiva es ver cómo en Córdoba hay un club que, con ilusión y determinación, se plantea alcanzar las cotas más altas del baloncesto nacional. Un proyecto que no pretende ser algo efímero ni limitado a una categoría concreta, sino que aspira a convertirse en una auténtica referencia para la ciudad y su provincia. Actualmente, estamos compitiendo en la categoría más alta en la que participa cualquier equipo cordobés, pero no nos conformamos. Nuestra intención es avanzar hacia la profesionalización de la estructura del club, mejorar el rendimiento deportivo y seguir creciendo de forma sostenida. Queremos construir un proyecto sólido que represente a Córdoba con orgullo y que, llegado el momento, pueda alcanzar el primer nivel del baloncesto español. Sabemos que en el deporte no hay garantías, y que los tiempos siempre son inciertos. Pero también sabemos que con trabajo, visión y compromiso, es posible. Y ese es el camino que queremos recorrer.

-¿Qué objetivos hay a corto plazo? ¿Un mayor presupuesto?

-Es fundamental construir un equipo competitivo. Esta temporada el equipo ha demostrado estar a la altura, especialmente teniendo en cuenta que era nuestro primer año en la categoría. Es cierto que la falta de experiencia se deja notar en momentos clave, pero eso forma parte del aprendizaje natural en el deporte. Uno debe adaptarse a la categoría, entenderla y aprender a competirla, porque cada división tiene sus propias exigencias y particularidades. La idea para la próxima temporada es clara: consolidarnos como un equipo de referencia en la Segunda FEB y pelear por el play off. Para lograrlo, necesitamos un grupo sólido y competitivo, y en ese sentido ya se está trabajando en la planificación y construcción de la plantilla. Queremos estar en la parte alta de la tabla desde el inicio, compitiendo con ambición y regularidad.

-¿Y en los despachos?

-Estamos inmersos en un proceso de profesionalización de las estructuras internas del club, al tiempo que trabajamos activamente en ampliar la base mediante convenios de colaboración con diferentes clubes, tanto de Córdoba capital como de la provincia.Nuestra intención es que las categorías inferiores, que históricamente han mostrado un gran nivel en Córdoba, encuentren en este proyecto un referente claro. Insistimos especialmente en reforzar la conexión con la provincia, que en los últimos años ha experimentado una notable mejora en términos de calidad y estructura en el baloncesto base.

-Conciliar las canteras de la ciudad y provincia es una de las tareas pendientes, ¿no?

-Tradicionalmente, Córdoba ha contado con excelentes equipos de cantera. De nuestras categorías inferiores han salido jugadores de enorme talento que han triunfado en clubes importantes. Sin embargo, siempre ha existido una dificultad estructural para canalizar ese potencial colectivo hacia la creación de un gran equipo en la ciudad. No ha habido ningún club local que haya logrado consolidarse en la élite del baloncesto español. Curiosamente, sí hemos tenido presencia en la élite a través de jugadores formados aquí. Esa contradicción nos plantea un reto apasionante: lograr que los grandes clubes de cantera de Córdoba y su provincia encuentren en el Coto Córdoba su club de referencia. Para ello estamos trabajando ya en la creación de acuerdos y espacios de colaboración. Nuestra voluntad es clara: construir un proyecto colectivo desde el consenso. No se trata de imponer, sino de convencer. Somos conscientes de que en el pasado ha habido enfrentamientos que han dificultado este tipo de alianzas, pero queremos abrir una etapa distinta. Sabemos que este no es un proceso inmediato. Será gradual, paso a paso. Algunos clubes ya han mostrado su interés por colaborar; otros se sumarán más adelante.

-La afición será clave, ¿cómo se plantea mantener y mejorar la asistencia a Vista Alegre cada jornada?

-Creo que la respuesta del público esta temporada en Vista Alegre ha superado ampliamente las expectativas iniciales. La afición ha acudido con entusiasmo, pero no nos conformamos. Queremos seguir trabajando para que cada partido del Coto Córdoba se convierta en un auténtico espectáculo deportivo, en una experiencia atractiva para todos los públicos.El baloncesto es un deporte cargado de valores, ideal para disfrutar en familia, y en esa línea hemos puesto especial cuidado en el diseño de las jornadas de partido. Tanto en los prolegómenos como en los descansos, hemos incorporado actividades complementarias que convierten las mañanas de domingo en un punto de encuentro para la afición, un espacio de disfrute compartido. Esa es la dirección en la que vamos a seguir avanzando.

-¿Se plantea un equipo femenino?

-Entendemos que un club que aspira a crecer y a ocupar un lugar destacado en el baloncesto español debe integrar también esa dimensión. Por ello, esta próxima temporada incorporaremos oficialmente un equipo femenino al proyecto del Coto Córdoba. Comenzaremos desde una categoría de base, como es lógico, pero con la mirada puesta en un crecimiento sostenido y ambicioso. Lo importante es que a partir de ahora el club contará con estructura masculina y femenina, y eso representa un paso fundamental en nuestra visión global. Queremos que las chicas encuentren en este proyecto una motivación real, un camino claro dentro del baloncesto cordobés, y se sientan igualmente protagonistas de esta iniciativa que quiere ser inclusiva, integradora y representativa de toda la sociedad.

-¿Es Córdoba una ciudad complicada a la hora de conseguir patrocinadores y apoyo por parte de empresas privadas o instituciones?

-Córdoba, tradicionalmente, ha sido una plaza difícil para el desarrollo de proyectos deportivos a medio y largo plazo. Las razones son conocidas: por un lado, la falta de apoyo, tanto institucional como de patrocinio privado y, por otro, la escasa continuidad de las iniciativas que, en muchos casos, han logrado éxitos puntuales para luego desaparecer en uno o dos años. Nuestra propuesta parte de una visión completamente diferente. Queremos construir desde la base, consolidando cada paso. En este momento, el equipo cuenta con solvencia económica gracias, en primer lugar, al apoyo firme del patrocinador principal, Coto, pero también al respaldo de un grupo creciente de patrocinadores locales que se han sumado durante esta temporada y que seguiremos ampliando. Creemos firmemente en el patrocinio privado, en el tejido empresarial cordobés que apueste por un proyecto que representa a la marca Córdoba. Del mismo modo, consideramos imprescindible contar con el respaldo de las instituciones.

-¿Es posible hablar de llegar a la ACB y competir en ese nuevo pabellón que se le prometió a la ciudad?

-El Ayuntamiento ha planteado la intención de construir una arena deportiva de primer nivel en Córdoba. ¿Qué mejor escenario para un equipo local que compita en la máxima categoría nacional, como es la ACB? No debemos tener miedo a decir las cosas por su nombre: es un proyecto a medio o largo plazo, porque este tipo de metas no se consiguen de la noche a la mañana. Pero la gran pregunta es: ¿por qué ciudades como Valencia, Burgos, Huesca o Cáceres han logrado o están a punto de lograr tener un equipo en la ACB y Córdoba no? Contamos con un historial valioso y con el esfuerzo de muchas personas vinculadas al baloncesto en nuestra ciudad en los últimos años. Sería casi una injusticia no aspirar a que, en un futuro cercano, podamos disfrutar de una gran instalación deportiva construida por el Ayuntamiento, donde puedan jugar equipos como el Real Madrid o el Barcelona, junto a un equipo cordobés con muchos jugadores formados aquí. Eso es lo que me encantaría ver: espectáculos deportivos de primer nivel que hagan del baloncesto una referencia de la marca Córdoba.