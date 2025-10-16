La sombra de Álex Sala se sigue alargando en el mediocampo del Córdoba CF

El Córdoba vence, pero no convence. Si bien es cierto que encadenan dos victorias consecutivas junto a dos porterías a cero, el juego blanquiverde brilla por su ausencia a falta de una brújula que pueda guiar a los cordobesistas en el campo. La imprecisión y ... la falta de ideas para atravesar la zaga rival ha hecho que únicamente se haya logrado encontrar el fondo de las mallas con dos jugadas a balón parado en los últimos dos partidos.

La sombra de Álex Sala parece alargarse aún más en este contexto. El propio entrenador del Córdoba, Iván Ania, destacó tras el partido del domingo contra la Cultural Leonesa que su ausencia está haciendo mella en el campo. «Me está costando encontrar el hombre que sustituya a Álex Sala, esa es la realidad. Al final todos teníamos claro que era el que movía el equipo y ahora se está demostrando», lamentó.

Y es que a pesar de contar con las llegadas de Dani Requena, Alberto del Moral y Jan Salas, además de Pedro Ortiz y Théo Zidane que ya estaban en el plantel, ninguno de ellos consigue tapar ese hueco del mediocampista catalán hoy en las filas del Lecce de la Serie A italiana. «Nos falta ese jugador que haga un desplazamiento de cincuenta metros de banda a banda, que te desatasque una presión buena del rival con una buena conducción», explicó.

Las prestaciones de Álex Sala

El toque con el balón y la visión de campo de Sala permitía que el Córdoba saliera de grandes apuros, además de ser el engranaje que dotaba de gol al equipo. Por ello, la entidad blanquiverde hizo un esfuerzo para afrontar la vuelta al fútbol profesional con el centrocampista catalán en sus filas, que ya tenía ofertas de fuera, pero era uno de los activos.

Álex Sala se adaptó rápidamente a la competición. Además, su habilidad para conducir la pelota le habilitaba para ser una gran amenaza ofensiva con sus venenosos disparos lejanos. Ya en este curso, aunque sólo disputó el debut liguero ante el Sporting, sumó un nuevo pase de gol a Jacobo.

Entonces, los numerosos rumores que circulaban alrededor su nombre finalmente se hicieron realidad y partió al Lecce italiano. «Esa situación para mí fue inesperada. Una vez que ya pasa la pretemporada y ves que no sale piensas que va a continuar y esto hace que tenga que encontrar su sustituto», apuntó. En el Calcio, Sala únicamente ha disputado hasta ahora 106 minutos con dos titularidades entre los seis partidos que ha ido convocado.

Lo cierto es que en el centro del campo del Córdoba CF, los jugadores que están destinados a suplir esta ausencia no terminan de hacer olvidar al catalán. «Estamos jugando más con un mediapunta que con tres medios centros, pero necesito ese jugador que me genere el juego que generaba Álex Sala y estoy en búsqueda de ello. Si hubiese tenido toda la pretemporada con esa idea, me hubiese dado tiempo a lo mejor de encontrarlo», comentó Ania este lunes.

Una larga lista de nombres

Y es que a pesar de contar con un amplio casting de candidatos, parece que ninguno de sus jugadores cumple por ahora esta misión. Dani Requena ha logrado sumar dos titularidades consecutivas y tener un buen rendimiento, sin embargo, ha brillado más por su esfuerzo defensivo que a la hora de repartir el juego.

Noticia Relacionada Iván Ania sigue haciendo historia en el banquillo del Córdoba CF Daniel Aragón El preparador blanquiverde alcanzó los 94 partidos dirigidos de manera consecutiva en la victoria ante la Cultural Leonesa, cifra inédita en los registros del club

Uno de los jugadores que sí pueden cumplir con estas condiciones es Pedro Ortiz, sin embargo, no ha tenido el arranque de competición deseado a pesar de sumar cinco titularidades. Su pobre rendimiento ha hecho que no sume ningún minuto desde que fue sustituido al descanso frente a la Real Sociedad B, partido en el que el preparador blanquiverde declaró que no le gustó nada lo que vio en la primera parte.

Misma situación ha ocurrido con Jan Salas, que tampoco ha gozado de más tiempo de juego desde ese entonces. Fichó, debutó demasiado rápido en una dinámica de malos resultados y desapareció. De esta ecuación parece que también va desapareciendo Théo ya que Ania ha estado colocándole como mediapunta revulsivo.

En el caso de Alberto del Moral, cuya posición está más atrás en el sitio de un Isma Ruiz insustituible por ahora, va teniendo más protagonismo, ya que para el entrenador es un jugador «muy importante». «Él piensa más en las consecuencias de las decisiones que toma, nos dio buen equilibrio y luego con balón estuvo muy correcto al darle continuidad al juego», aclaró el técnico sobre sus minutos ante la Cultural.