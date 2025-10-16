Suscríbete a
ABC Premium

plantilla

La sombra de Álex Sala se sigue alargando en el mediocampo del Córdoba CF

El técnico blanquiverde admite no encontrar recambio por ahora a su rol, lo que se traduce en falta de fluidez con el balón y ocasiones claras de cara a puerta

Adrián Fuentes mantiene con gol el pulso de la titularidad en la delantera del Córdoba CF

Álex Sala celebra un tanto en la campaña pasada con el Córdoba CF
Álex Sala celebra un tanto en la campaña pasada con el Córdoba CF valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba vence, pero no convence. Si bien es cierto que encadenan dos victorias consecutivas junto a dos porterías a cero, el juego blanquiverde brilla por su ausencia a falta de una brújula que pueda guiar a los cordobesistas en el campo. La imprecisión y ... la falta de ideas para atravesar la zaga rival ha hecho que únicamente se haya logrado encontrar el fondo de las mallas con dos jugadas a balón parado en los últimos dos partidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app