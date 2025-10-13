Suscríbete a
Así está el Córdoba CF en la clasificación tras ganar a la Cultural Leonesa

liga hypermotion 25-26

El gol de Adrián Fuentes es argumento suficiente para que los blanquiverdes sumen su segundo triunfo consecutivo

El Córdoba CF-Cultural Leonesa, en imágenes

Théo Zidane brega con una pelota en el partido contra la Cultural Leonesa
Théo Zidane brega con una pelota en el partido contra la Cultural Leonesa valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este domingo en El Arcángel la novena jornada de la Liga Hypermotion ante la Cultural Leonesa. En un partido donde el gol de Adrián Fuentes le brindó la victoria a los blanquiverdes que supieron controlar y saber sufrir ... a partes iguales. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 19 de octubre en El Arcángel a las 18.30 horas ante un duro rival como es el Almería en el que será un interesante derbi andaluz.

