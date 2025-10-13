Así está el Córdoba CF en la clasificación tras ganar a la Cultural Leonesa

El Córdoba CF ha disputado este domingo en El Arcángel la novena jornada de la Liga Hypermotion ante la Cultural Leonesa. En un partido donde el gol de Adrián Fuentes le brindó la victoria a los blanquiverdes que supieron controlar y saber sufrir ... a partes iguales. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 19 de octubre en El Arcángel a las 18.30 horas ante un duro rival como es el Almería en el que será un interesante derbi andaluz.

Actualmente, con la jornada ya finalizada, los blanquiverdes se encuentran en la decimotercera posición con doce puntos, pero empatados con Burgos, Eibar, Castellón, Sporting y Ceuta, superando únicamente al conjunto caballa en la diferencia de goles anotados y encajados.

Jornada 9 Clasificación de Segunda 1 Cádiz, 18 puntos

2 RC Deportivo 16

3 R. Racing Club 16

4 Real Valladolid CF 15

5 UD Las Palmas 15

6 UD Almería 15

7 FC Andorra 14

8 SD Huesca 13

9 Burgos CF 12

10 SD Eibar 12

11 CD Castellón 12

12 Real Sporting 12

13 Córdoba CF 12

14 AD Ceuta FC 12

15 CD Leganés 11

16 Málaga CF 11

17 Albacete BP 10

18 R. Sociedad B 9

19 CD Mirandés 9

20 Granada CF 9

21 Cultural y Deportiva Leonesa 8

22 Real Zaragoza 6

Teniendo en cuenta esto, el nuevo líder de la competición es el Cádiz. El conjunto gaditano ha sufrido una única derrota en nueve partidos y quiere seguir arriba al lograr dieciocho puntos. Le siguen muy de cerca el Deportivo con dieciséis tras perder con el Málaga. Tras ellos, Racing de Santander, Valladolid, Las Palmas y Almería cierran el play off respectivamente aún con la jornada en juego.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.