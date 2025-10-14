Suscríbete a
récord

Iván Ania sigue haciendo historia en el banquillo del Córdoba CF

El preparador blanquiverde alcanzó los 94 partidos dirigidos de manera consecutiva en la victoria ante la Cultural Leonesa, cifra inédita en los registros del club

Iván Ania dirige a sus jugadores en el encuentro frente a la Cultural Leonesa
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF logró los tres puntos ante la Cultural Leonesa, sin embargo, más que el triunfo en El Arcángel, se pudo vivir un nuevo capítulo en la historia blanquiverde. En un partido donde supieron sufrir al final, el conjunto cordobesista le brindó una victoria ... a Iván Ania el día que alcanzaba los 94 partidos dirigiendo al Córdoba, cifra que le convierte en el entrenador con más duelos consecutivos en la entidad blanquivede.

