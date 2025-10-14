Iván Ania sigue haciendo historia en el banquillo del Córdoba CF

El Córdoba CF logró los tres puntos ante la Cultural Leonesa, sin embargo, más que el triunfo en El Arcángel, se pudo vivir un nuevo capítulo en la historia blanquiverde. En un partido donde supieron sufrir al final, el conjunto cordobesista le brindó una victoria ... a Iván Ania el día que alcanzaba los 94 partidos dirigiendo al Córdoba, cifra que le convierte en el entrenador con más duelos consecutivos en la entidad blanquivede.

En la anterior jornada logró igualar el anterior registro que ostentaba el mítico Pepe Escalante con 93 partidos dirigidos entre diciembre de 1998 y diciembre de 2000, según compartía la cuenta especializada de Álvaro Vega (@LaLigaEnNumeros) en la red social X. Además, superaba a Lucas Alcaraz en número de encuentros totales en el banquillo cordobesista (92), por lo que seguía subiendo escalones en el olimpo de técnicos blanquiverdes al colocarse en la octava posición.

Ahondando en esta particular clasificación, esta misma temporada tiene a tiro superar a grandes nombres como el del argentino Roque Olsen (101), preparador que llevó al equipo a Primera División en su primera etapa en la campaña 1961-1962; Iosu Ortuondo (102), que logró el ascenso de de Tercera a Segunda B durante la temporada 1984-1985; o incluso José Juncosa (124), que se convirtió en el primer entrenador en lograr un ascenso al frente de la nave cordobesista, más concretamente de Tercera a Segunda División en 1956 y a Primera División en su segunda etapa en la 1970-71.

Tras estos registros alcanzables en el presente curso, la cuarta posición la ocupa el brasileño Vavá (130) y cierran el podio Crispi (136), Eizaguirre (139) y Pepe Escalante (176), respectivamente.

Su llegada a Córdoba

Sin duda, el camino para llegar a esta cifra no ha sido fácil, pero con un estilo único de juego y su capacidad de sacar lo máximo de sus jugadores, su carrera en la entidad ribereña ha estado plagada de éxitos. Curiosamente, su debut en el banquillo le traerá recuerdos algo amargos. El 27 de agosto de 2023 afrontó su primer partido ante el Ibiza en El Arcángel, sin embargo, los blanquiverdes cayeron por la mínima en un disputadísimo duelo (2-3).

A pesar del tropiezo inicial, tras varias jornadas de adaptación de sus pupilos a su idea de ver el fútbol, el Córdoba se convirtió en uno de los equipos más vistosos por su capacidad ofensiva y por la presión atosigante que les permitió registrar varias goleadas.

Aunque no fue fácil, en su primer año fue capaz de encender los corazones de todos los cordobesistas con la esperanza de volver al fútbol profesional; y así lo hizo. El ovetense fue uno de los artífices del ascenso y ahora le tocaba volver a Segunda División, máxima categoría en la que había dirigido con anterioridad con el Racing de Santander.

Tras una primera vuelta donde los grandes resultados en El Arcángel se contrarrestaron con una mala imagen a domicilio, finalmente logró realizar una simbiosis entre ambas facetas y lograr la permanencia con cierta solvencia con un equipo con mucho talento sin pulir. Además, consiguió que el nombre del Córdoba fuese respetado por los grandes equipos de la categoría, siendo capaz de competir con cada uno de ellos.

Ya asentado en la competición, el arranque de su tercer año no estaba siendo del todo deseado por las grandes expectativas depositadas, pero el equipo ahora encadena una racha muy positiva con su segundo triunfo consecutivo. Aunque todavía tienen mucho margen de mejora, especialmente a la hora de generar juego y definir las ocasiones que ostentan.

Precisamente, el día que lograba este récord del club, Ania hizo autocrítica. «No podemos terminar sufriendo», así de tajante fue el ovetense en una rueda de prensa post partido en la que reconoció que hubo tramos muy positivos, pero lamentó que no anotar el segundo tanto hizo que existiera «miedo a cometer un error y que te pudiera penalizar».

Si se hace un resumen de sus 94 partidos, el ovetense ha logrado 45 victorias, 25 empates y 26 derrotas, balance que le posiciona con un gran 47% de triunfos en los que ha logrado 154 puntos en competiciones ligueras. Aunque nunca se sabe lo que deparará el futuro, Iván Ania Cadavieco ha conseguido hacerse un hueco en la historia del Córdoba al imprimir un legado de carácter y ambición, todo ello transmitiendo una ilusión futbolística a una ciudad que había pasado por años muy oscuros en esta faceta.