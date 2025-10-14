Suscríbete a
ABC Premium

lplantilla

Adrián Fuentes mantiene con gol el pulso de la titularidad en la delantera del Córdoba CF

El ariete blanquiverde anotó su segundo gol en la temporada y respondió a la confianza de Iván Ania en su segundo inicio consecutivo

Iván Ania sigue haciendo historia en el banquillo del Córdoba CF

Adrián Fuentes celebra su tanto ante la Cultural Leonesa
Adrián Fuentes celebra su tanto ante la Cultural Leonesa valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Al igual que en Zaragoza, el Córdoba CF logró una victoria poco lustrosa contra la Cultural Leonesa. Dentro de las sombras que generó la falta de creación de juego y precisión de cara a puerta, Adrián Fuentes sigue acaparando los goles de los ... espadas cordobesistas. Iván Ania volvió a confiar en el ariete madrileño a pesar de su discreto partido en tierras mañas, una elección que finalmente valió su peso en oro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app