Adrián Fuentes mantiene con gol el pulso de la titularidad en la delantera del Córdoba CF

Al igual que en Zaragoza, el Córdoba CF logró una victoria poco lustrosa contra la Cultural Leonesa. Dentro de las sombras que generó la falta de creación de juego y precisión de cara a puerta, Adrián Fuentes sigue acaparando los goles de los ... espadas cordobesistas. Iván Ania volvió a confiar en el ariete madrileño a pesar de su discreto partido en tierras mañas, una elección que finalmente valió su peso en oro.

Suyo fue el tanto que le dio el triunfo a los blanquiverdes: un remate que evidenció su poderío físico con un cabezazo imponente que superó a su marca gracias a su explosividad y gran juego aéreo. Sobre esta acción, el propio Adrián Fuentes pudo describirlo en un video que ha publicado el club en sus redes sociales.

Dentro de este fragmento, el artillero demostró su inteligencia sobre el campo y una gran capacidad de análisis al notar el punto flaco de la defensa rival. «En el primer córner anterior al gol no había nadie referenciándome y conseguí rematarla, que fue una peinada hacia arriba al segundo palo», explicó un Adrián Fuentes que no perdonó en el siguiente saque de esquina. «Me volví a colocar en la misma zona porque vi que no referenciaban las marcas. Dalisson luego sacó un centro espectacular que me permite saltar libre de marca prácticamente y poder rematar al segundo palo», relató. Finalmente, celebra que su segundo tanto en el fútbol profesional haya «servido para que los tres puntos se queden aquí en El Arcángel».

Aspecto en el que mejorar

Sin embargo, anteriormente mostró una de las facetas que aún debe mejorar, que no es otra que la elección de las decisiones más óptimas a la hora de finalizar. En la primera media hora de encuentro, un gran contragolpe comandado por Carlos Isaac encontró el desmarque de Adrián Fuentes dentro del área culturalista, sin embargo, no pudo definir un claro mano a mano contra Edgar Badía para poner el primer tanto en el marcador.

Precisamente, el propio delantero admitió su error en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a la Cultural Leonesa. «Quise finalizar rápido con la derecha sin pensar, es la realidad. Quería tirársela al palo corto y quizá me pensé que tenía la portería más a la derecha y la verdad que ha sido un fallo un poco garrafal», lamentó. Sin embargo, también declaró que este fallo lo sacó rápidamente de su cabeza para trabajar en el gol que lograría posteriormente.

Ya en la segunda mitad, siguió demostrando su gran capacidad para ser ganador en los duelos para ser referencia dentro del área, rozando por muy poco su doblete con una gran vaselina acrobática. Exhausto por el derroche de energía, finalmente tuvo que pedir el cambio.

De menos a más

Si se analiza su rendimiento esta temporada, Fuentes actualmente comparte el pichichi blanquiverde con Jacobo al anotar esta vez un tanto más intrascendental en la derrota abultada ante Las Palmas. Nuevamente, fue superior físicamente a la línea defensiva canaria para hacerse hueco y rematar con una amplia cobertura rival.

Respecto a sus minutos, a pesar de su explosión en la temporada pasada en el Tarazona al registrar dieciséis goles y dos asistencias, su segunda etapa como cordobesista no tuvo un regreso triunfal al verse desplazado al banquillo por la firma de Guardiola. Con un rol de segunda elección, en los primeros siete partidos gozó únicamente de 118 minutos, tiempo en el que Sergi Guardiola no supo aprovechar las numerosas ocasiones que dispuso para reestrenar su casillero goleador en el Córdoba.

En busca de revertir la sequía goleadora, Iván Ania dio paso a Adrián Fuentes en Zaragoza en un partido en el que dejó dudas, pero donde sumó 75 minutos por un Sergi Guardiola que tampoco mejoró sus prestaciones. Nuevamente, en El Arcángel sí se pudieron ver brotes verdes de sus cualidades y todo lo que puede aportar en ataque con otros 75 minutos de juego.

Ante esto, Guardiola supo responder a la competencia como revulsivo. Precisamente, casi pudo redimirse con su primer tanto de la temporada, pero su gol fue anulado por una falta previa de Rubén Alves cuando el central hispano-brasileño le sirvió un pase para que pudiera rematar libre de marca. Lo siguió intentado, pero parece que el ariete balear sigue con la mirilla desviada.

Con diez dianas en nueve jornadas, una de las lecturas que deja el encuentro ante la Cultural Leonesa es la necesidad de generar más gol dentro del ataque blanquiverde, pero si Iván Ania decide darle la continuidad, Adrián Fuentes puede ser una de las llaves para abrir la cerradura de las porterías rivales.