ABC te regala siete entradas dobles para el Córdoba CF-Almería del próximo 19 de octubre

El Córdoba CF se prepara para un nuevo partido, el correspondiente a la jornada 10 de Segunda División, que enfrentará a los blanquiverdes al Almería. Será el próximo domingo, 19 de octubre, a las 18.30 horas.

Una vez más, ABC ... Córdoba sorteará 14 entradas (siete dobles), para presenciar en directo el encuentro de los de Ania en el estadio del Arcángel.

Para poder participar en el sorteo, debe registrarse y completar los pasos en este formulario. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el jueves 16 de octubre a las 14.00 horas. Este encuentro ha sido calificado de alto riesgo por los altercados que se produjeron en la plaza del Moreal entre los ultras de ambos equipos en la campaña pasada. Por ello, se establecerá un dispositivo especial de seguridad para evitar que los incidentes se repitan.

