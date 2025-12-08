Jacobo llega a los 50 partidos en el Córdoba CF con el reto de recuperar su mejor versión

Jacobo alcanzó este fin de semana la cifra de 50 partidos con el Córdoba CF tras el duelo ante el Leganés, aunque esta efeméride le dejó un sabor amargo. Su fallo desde los once metros en el minuto 88 privó al conjunto blanquiverde ... de la victoria y alargó la racha sin triunfos hasta las cinco jornadas. Aunque no fue el máximo responsable del empate final, el error tuvo un peso notable en el desenlace. A ello, se suma que el madrileño no atraviesa su mejor momento de forma en los últimos encuentros, una circunstancia que también ha acusado el equipo.

Jacobo se mantiene como una pieza indiscutible para Ania. Ha sido titular en las dieciséis jornadas en las que ha estado convocado y acumula ya 1.368 minutos. Esto le convierte en el segundo jugador de la plantilla con mayor participación por detrás de Isma Ruiz (1.526 minutos). Su desborde, llegada al área y capacidad de poner en una tesitura a cualquier portero resultan fundamentales para el juego del Córdoba. A esto se une su polivalencia, una virtud que, sin embargo, también ha diluido su impacto reciente al verse obligado a alternar posiciones.

Y es que, como han dejado claro sus mejores actuaciones, el mayor rendimiento de Jacobo llega cuando actúa como mediapunta. Curiosamente, el comienzo de su adaptación a la posición de '10' estuvo vinculada con el empate ante el Racing de Santander, resultado que hizo comenzar una racha de ocho partidos sin perder y, por ende, hizo también aflorar la versión más avasalladora del Córdoba.

Diversidad de posiciones en ataque

Esta demarcación la mantuvo regularmente hasta el partido ante el Deportivo, encuentro donde partió en el extremo izquierdo y Theo Zidane estuvo como enganche. Tal y como pide el plan de juego de Iván Ania, las bandas tienen que tener una gran capacidad de uno contra uno para generar esa ventaja que les permita conectar con la punta del ataque. En el caso de Jacobo, a pesar de tener esa calidad regateadora, su perfil más de interior para combinar ha hecho que esté mucho más incómodo en el costado del campo.

Con su regreso a la mediapunta ante el Granada, reapareció el nexo entre defensa y ataque que se había diluido ante el conjunto coruñés. No obstante, frente al Cádiz volvió a partir desde la banda, esta vez en el sector derecho, donde su protagonismo fue prácticamente nulo. En ese encuentro, la circulación de balón apenas pasó por las botas de Dalisson y Pedro Ortiz, situados como interiores, lo que terminó por aislar aún más el juego ofensivo del equipo cordobesista.

Nuevamente, ante el Leganés ocupó una nueva banda, en esta ocasión la izquierda. Fue protagonista en la primera parte con un remate que se marchó por muy poco arriba, lo que fue sinónimo de su implicación en ataque. A pesar de esto, al igual que todo el equipo, poco a poco se fue diluyendo.

Producción ofensiva notable y poco eficaz

Si se miran sus guarismos, Jacobo destaca por una estadística que es sin duda un arma de doble filo. El madrileño es el jugador de la plantilla que más remates ha realizado con 42, números que demuestran que es uno de los principales baluartes del equipo blanquiverde. Unido a esto, es el efectivo que más veces ha disparado en toda la competición.

Ahora bien, si se desgrana a fondo esta estadística, 19 de ellos han ido entre los tres palos, o lo que es lo mismo, un 45%. No son números desalentadores, pero Jacobo solo ha logrado tres goles a lo largo de la temporada, lo que hace resaltar la poca efectividad que han tenido sus remates. Además, dentro de sus estadísticas dentro de la parcela ofensiva, es el segundo jugador cordobesista que más regates ha realizado (42), solo superado por Carracedo (62).

Por ello, Jacobo sigue siendo una pieza fundamental para el Córdoba, aunque su sacrificio al ocupar distintas posiciones ha terminado por diluir parte de su impacto. El madrileño necesita asentarse, recuperar confianza y reencontrarse con su mejor versión para volver a marcar diferencias en este bache por el que pasa el club ribereño.