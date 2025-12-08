Suscríbete a
Jacobo llega a los 50 partidos en el Córdoba CF con el reto de recuperar su mejor versión

A pesar de ser un fijo para Iván Ania, el madrileño ha sufrido una alternancia de posiciones que no le han permitido brillar en los últimos partidos

Jacobo rompe la racha de cuatro años del Córdoba CF sin fallar un penalti

Jacobo tras realizar un remate en el partido ante el Leganés
Jacobo tras realizar un remate en el partido ante el Leganés

Daniel Aragón

Córdoba

Jacobo alcanzó este fin de semana la cifra de 50 partidos con el Córdoba CF tras el duelo ante el Leganés, aunque esta efeméride le dejó un sabor amargo. Su fallo desde los once metros en el minuto 88 privó al conjunto blanquiverde ... de la victoria y alargó la racha sin triunfos hasta las cinco jornadas. Aunque no fue el máximo responsable del empate final, el error tuvo un peso notable en el desenlace. A ello, se suma que el madrileño no atraviesa su mejor momento de forma en los últimos encuentros, una circunstancia que también ha acusado el equipo.

