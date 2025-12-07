Suscríbete a
Jacobo rompe la racha de cuatro años del Córdoba CF sin fallar un penalti

En este periodo de tiempo, el cuadro blanquiverde anotó 23 penas máximas en su camino desde Segunda Federación a Segunda División sin contar tandas de penaltis

Un Córdoba CF sin mordiente no pasa del empate ante un Leganés muy discreto (0-0)

Jacobo realiza un remate en el empate ante el Leganés
Daniel Aragón

Córdoba

Aunque el Córdoba CF no firmó un partido especialmente brillante ante el Leganés, los blanquiverdes saborearon las mieles de la victoria en los instantes finales. En el minuto 88, Requena fue derribado por Said Sy dentro del área y el colegiado señaló penalti ... . Sin duda, la presión era máxima para un Jacobo que terminó estrellando su lanzamiento en el travesaño. Con ese error, el conjunto cordobesista no solo se quedó sin los tres puntos, sino que también puso fin a una racha de cuatro años de pleno de acierto desde los once metros.

