Jacobo rompe la racha de cuatro años del Córdoba CF sin fallar un penalti

Aunque el Córdoba CF no firmó un partido especialmente brillante ante el Leganés, los blanquiverdes saborearon las mieles de la victoria en los instantes finales. En el minuto 88, Requena fue derribado por Said Sy dentro del área y el colegiado señaló penalti ... . Sin duda, la presión era máxima para un Jacobo que terminó estrellando su lanzamiento en el travesaño. Con ese error, el conjunto cordobesista no solo se quedó sin los tres puntos, sino que también puso fin a una racha de cuatro años de pleno de acierto desde los once metros.

Si se revisa la hemeroteca, la última pena máxima errada fue la de Willy Ledesma el pasado 26 de septiembre de 2021 ante el Don Benito. En aquel curso, el club ribereño pasaba por su peor etapa deportiva al encontrarse en Segunda Federación, categoría que dejó atrás en una campaña donde se alzó con el trofeo de la Copa Federación.

Sobre aquel partido ante el conjunto extremeño, el Córdoba no sufrió en exceso el error del ariete blanquiverde al alzarse con el triunfo sin grandes complicaciones (3-2). En aquella temporada, Miguel de las Cuevas también falló previamente un penalti, en esta ocasión en la victoria ante el Cádiz Mirandilla (3-1).

Finalmente, los blanquiverdes fueron letales desde el punto de penalti en su etapa en Segunda Federación al anotar nueve tantos por esta vía. El flujo de penas máximas se redujo considerablemente en la campaña del ascenso de Primera Federación. Willy Ledesma transformó el único lanzamiento otorgado al Córdoba en la temporada 2022-2023. Lo hizo en el triunfo ante el Badajoz (2-4).

Una racha perfecta desde Segunda Federación hasta Segunda

Ya en el año del ascenso a Segunda División, Kike Márquez fue catalizador de cuatro penaltis ante Ibiza, Ceuta, Atlético Sanluqueño y Ponferradina. Alberto Toril también anotó desde los once metros ante el Real Madrid Castilla. Los blanquiverdes celebraron muchos goles de esta forma en el salto a la categoría de plata del fútbol español, aunque los lanzadores estuvieron mucho más repartidos.

Noticia Relacionada Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el gris empate ante el Leganés Daniel Aragón El conjunto blanquiverde paga muy cara su falta ideas en ataque y deja pasar dos puntos muy importantes de su visita a Butarque

Ander Yoldi (Deportivo), Carracedo (Eldense y Cádiz), Álex Sala (Castellón) y Jacobo (Albacete, Cádiz y Levante) fueron los encargados de repartir alegrías a los aficionados cordobesistas. Hay que precisar que esta estadística no tiene en cuenta las tandas de penaltis. Si fuese así, la racha sería mucho más breve ya que el Córdoba fue eliminado en Copa del Rey por esta vía ante el Olot. Los errores de Antonio Casas y Ander Yoldi condenaron al club blanquiverde a despedirse del torneo del KO en la primera ronda.

Por último, Jacobo (Castellón y Almería) y Carracedo (Racing de Santander) anotaron tres penaltis en la presente temporada. Con el fallo del madrileño ante el Leganés se pone fin a una racha de veintitrés lanzamientos consecutivos acertados. En el caso de Jacobo, se trata de su primer error tras cinco intentos. Durante este periodo, él mismo y Willy Ledesma fueron los máximos goleadores desde los once metros.