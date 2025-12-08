Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

análisis

El Córdoba CF sigue sin encontrar la clave para salir de su sequía de triunfos

El cuadro blanquiverde encadena cinco partidos sin conocer la victoria, racha que ha hecho que solo sumen tres puntos de quince posibles

Un Córdoba CF sin mordiente no pasa del empate ante un Leganés muy discreto (0-0)

Requena se levanta la camiseta como gesto de frustración tras una ocasión del Córdoba ante el Leganés
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF no logra salir del bache que atraviesa. Tras la convincente victoria ante el Ceuta el pasado 2 de noviembre, el conjunto blanquiverde no ha vuelto a sumar tres puntos en los cinco partidos disputados desde ese entonces. ﻿Aunque, en ... líneas generales, han mostrado una ligera superioridad sobre sus rivales en varios de estos encuentros, esa hegemonía no ha bastado para traducirse en resultados positivos. Los cordobesistas generan y compiten, pero siguen sin encontrar la llave que le permita volver a ganar.

