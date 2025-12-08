El Córdoba CF sigue sin encontrar la clave para salir de su sequía de triunfos

El Córdoba CF no logra salir del bache que atraviesa. Tras la convincente victoria ante el Ceuta el pasado 2 de noviembre, el conjunto blanquiverde no ha vuelto a sumar tres puntos en los cinco partidos disputados desde ese entonces. ﻿Aunque, en ... líneas generales, han mostrado una ligera superioridad sobre sus rivales en varios de estos encuentros, esa hegemonía no ha bastado para traducirse en resultados positivos. Los cordobesistas generan y compiten, pero siguen sin encontrar la llave que le permita volver a ganar.

Si se miran los registros, esta racha supone el periodo más prolongado sin triunfos en lo que va de temporada. Esto ha hecho que sumen tres puntos de quince posibles -el penúltimo peor registro de la competición- y sean equipo de media tabla al colocarse, provisionalmente, en la duodécima plaza. Además, iguala la peor dinámica de la pasada campaña sin conseguir una victoria.

Sobre el empate final ante el cuadro pepinero, el técnico Iván Ania precisó que el punto le «sabe a poco» ya que «si alguien debería de haber ganado el partido, esos somos nosotros». Aunque sean unas declaraciones algo atrevidas, los números respaldan al preparador ovetense. El control del balón fue de color blanquiverde con un 60%, unido a esto, tuvieron una mayor tasa de pases y disparos respecto a su rival. Para concluir, el famoso xG o cantidad de tantos esperados -métrica estadística en el fútbol que calcula la probabilidad de que un tiro se convierta en gol-, también declara como vencedor al Córdoba con 1,93 goles esperados frente al pobre 0,26 del cuadro pepinero.

Dentro de la rueda de prensa posterior el partido frente al Leganés, Iván Ania también hizo balance sobre los cinco partidos donde no lograron superar a sus rivales. «En Málaga te quedas con uno menos y tienes una buena sensación. En el partido del Dépor te vuelves a quedar con uno menos pero estás ahí en el partido continuamente con la posibilidad incluso de empatarlo. En Granada nos ponemos por delante en un balón parado y ellos nos empatan. El otro día contra el Cádiz creo que fuimos superiores en todo menos en el resultado», relató.

Aunque no sea la imagen tan avasalladora del periodo de ocho de partidos en el que el Córdoba estuvo invicto, las palabras del ovetense guardan cierta veracidad nuevamente en sensaciones y estadísticas. Pero, a pesar de este dominio, ¿Cuáles son las razones por las que los blanquiverdes no vencen?

Escasa precisión entre los tres palos

La principal, y más notoria, es la falta de precisión. En los últimos cinco partidos, los pupilos de Iván Ania han realizado 83 remates -una media de dieciséis disparos partidos- y solo 26 han ido a puerta. Esto refleja un alarmante 31% de intentos entre los tres palos, lo que se traduce en un escaso ratio de gol para la gran cantidad de remates que producen.

De manera individualizada, Jacobo es el jugador de la plantilla que más remates ha realizado -42-, números ciertamente negativos si se contraponen con los tres goles que ha logrado en diecinueve disparos entre los tres palos.

Sobre esta mala cara de cara a la portería rival, el Córdoba ha anotado cinco goles en las últimas cinco fechas, guarismos que hace que trece equipos hayan logrado perforar las mallas en un número mayor de ocasiones.

La irregularidad de la mediapunta y el poco impacto en ataque de la banda izquierda

Iván Ania defiende a capa y espada un esquema basado en una 4-2-3-1, alineación donde a la punta del ataque, en este caso Adrián Fuentes, le deben llegar una gran cantidad de balones. Para ello, el trabajo de la posición del interior torna una gran importancia como vínculo entre defensa y ataque. Sin embargo, esta demarcación del campo no ha tenido continuidad en los últimos cinco encuentros.

En Málaga comenzó Jacobo como mediapunta, posición natural y en la que ha estado en gran parte de la temporada. A pesar de esto, Ania decidió colocar a Theo Zidane como enganche ante el Deportivo, una decisión en la que no pudo extraer todo el jugo del marsellés y por la que el equipo sufrió en ataque. En Granada, Jacobo volvió a ser el '10' del Córdoba y la escuadra ribereña estuvo cerca de lograr el triunfo.

Ante las bajas de Carracedo y Requena, Ania apostó por un once inicial ante el Deportivo conformado por Dalisson y Pedro Ortiz como interiores. Aunque el hispano-brasileño anotó, no le gustó al preparador blanquiverde lo visto y apostó por una 4-4-2 en busca de ese gol que nunca logró. Ya en Leganés, el Córdoba aquejó nuevamente de ese 'ancla' que uniese ataque y defensa con un Pedro Ortiz que sigue sin lograr la imagen de la campaña pasada

Al igual que la mediapunta, los extremos son claves para colgar y asistir balones a la primera y segunda líneas de ataque. En el sector derecho, Carlos Isaac y Carracedo han logrado crear un tándem muy incisivo en el área rival. En el caso del extremo cordobesista, su gol y cuatro asistencias le convierten en el segundo jugador de la plantilla con más aportaciones a la renta anotadora del equipo ribereño.

Ya si se mira la banda izquierda, los problemas empiezan a aumentar. En primeras instancias, aunque no sufra en labores defensivas, Albarrán no consigue carburar a banda cambiada. Esta situación limita al equipo en fase ofensiva, ya que pierde profundidad y precisión a la hora de filtrar pases o colgar balones con su pierna no dominante.

Al contrario que con Carracedo, no existe un perfil desbordante en el extremo izquierdo. El bajo nivel de Kevin Medina, la lesión de Diego Bri y un Dalisson que fue reconocido por Ania como mediapunta. Ante esta falta de electricidad, el técnico blanquiverde espera como agua de mayo el regreso de Adilson. «Es un jugador que nos tiene que dar mucho, porque ese uno contra uno que tiene él, no tenemos un jugador de características parecidas», precisó.

Bajas en defensa

Por último, aunque ante el Leganés lograron mantener la portería a cero, la zaga del Córdoba ha encajado ocho goles en los últimos cinco partidos. Las expulsiones de Albarrán frente al Málaga y de Rubén Alves ante el Deportivo influyeron de forma directa en este dato. A ello se suma la baja de Fomeyem, uno de los pilares defensivos del equipo.

Xavi Sintes y Álex Martín tuvieron que asumir la responsabilidad en la retaguardia, pero su esfuerzo no evitó que el Córdoba encajara primero ante Deportivo y Cádiz, un factor que resultó decisivo para no alcanzar la victoria en esos encuentros.