Así se encuentra el Córdoba CF en la clasificación tras empatar ante el Leganés

El Córdoba CF ha disputado este domingo la decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion ante el Leganés en el Ontime Butarque. Los blanquiverdes firmaron un empate en tierras madrileñas en donde no sufrió en exceso ante el equipo pepinero, pero la falta de ... puntería y el error de Jacobo desde el punto de penalti les condenó a dejar escapar dos puntos. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo sábado 13 de diciembre en El Arcángel a las 14.00 horas para verse las caras ante el Eibar en el que será el último partido en el feudo blanquiverde de 2025.

Aunque todavía queda por disputarse varios encuentros de esta jornada, el cuadro cordobesista se encuentra actualmente en la undécima posición con veintidós puntos. Ahora mismo, el play off y el descenso se encuentran a tres puntos. Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Racing de Santander con treinta y cinco puntos. A pesar de tener un mal comienzo ante el Cádiz, la escuadra cántabra le dio finalmente la vuelta al partido (2-3). El Deportivo de la Coruña les persigue con treinta y tres unidades. Tras ellos, Almería, Las Palmas, Castellón y Burgos cierran momentáneamente el play off . A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.

