resultados

Así se encuentra el Córdoba CF en la clasificación tras empatar ante el Leganés

liga hypermotion 25-26

Tras un partido muy discreto por parte de los blanquiverdes, ahora el play off y el descenso se encuentran a tres puntos

Un Córdoba CF sin mordiente no pasa del empate ante un Leganés muy discreto (0-0)

Pedro Ortiz se lamenta tras una ocasión fallada del Córdoba ante el Leganés
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este domingo la decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion ante el Leganés en el Ontime Butarque. Los blanquiverdes firmaron un empate en tierras madrileñas en donde no sufrió en exceso ante el equipo pepinero, pero la falta de ... puntería y el error de Jacobo desde el punto de penalti les condenó a dejar escapar dos puntos. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo sábado 13 de diciembre en El Arcángel a las 14.00 horas para verse las caras ante el Eibar en el que será el último partido en el feudo blanquiverde de 2025.

