Un Córdoba CF sin mordiente no pasa del empate ante un Leganés muy discreto (0-0)

La falta de mordiente sigue siendo protagonista en el Córdoba CF. A pesar de la necesidad de sumar un triunfo, el cuadro blanquiverde no dio argumentos para llevarse los tres puntos ante el Leganés y se tuvo que conformar con un punto. ... Tras una primera parte donde hubo alternancias por parte de los dos equipos, la imprecisión y la falta de ideas fue protagonista por parte de ambos equipos.

Ya en la segunda mitad, el Córdoba tuvo dos buenas ocasiones gracias a Rubén Alves y Fuentes, pero el equipo pepinero puso en mayor amenaza la portería de Iker Álvarez. Finalmente, Jacobo tuvo en sus botas la victoria con un lanzamiento de penalti, pero el remate del madrileño se marchó al travesaño para cerrar un empate en un partido muy gris por ambos equipos.

Iván Ania salió a Butarque con tres novedades en su once. Tras cumplir dos partidos de sanción, Rubén Alves volvió a la titularidad junto a Xavi Sintes como pareja de centrales. Como es habitual Carlos Isaac y Albarrán ocuparon los laterales. En la medular, el tándem granadino conformado por Isma Ruiz y Requena saltó de inicio tras cumplir este último su encuentro de sanción al ver la quinta amarilla de la temporada.

Por esta misma razón, Carracedo ocupó el extremo derecho. En el resto de demarcaciones ofensivas, una de las sorpresas estuvo en la continuidad de Pedro Ortiz en la mediapunta, lo que empujó a Jacobo al extremo izquierdo y Fuentes se mantuvo en la punta de ataque.

El encuentro comenzó con muchas alternancias por parte de ambos equipos, pero la imprecisión fue palpable a la hora de tejer los ataques. Poco a poco, a pesar de la mala dinámica que arrastraban, el Leganés empezó a ser protagonista en el terreno de juego. Respecto al Córdoba, a los blanquiverdes les costó mucho atravesar la línea de tres cuartos, por lo que el duelo se desarrolló principalmente en la mitad del campo. La primera llegada destacable fue un centro pasado de Jacobo que no conectó bien Carracedo.

Escaso peligro en la primera parte

No estuvo nada cómodo el juego cordobesista que no era capaz de conectar dos pases seguidos ante un bloque defensivo pepinero muy bien plantado. Pasada la media hora de encuentro, el equipo ribereño despertó con una internada de Carracedo que encontró la carrera de Jacobo desde la segunda línea. Aunque no tenía defensores alrededor, el remate del madrileño se marchó muy arriba en la que fue la ocasión más clara.

Se amedrentó algo más el cuadro madrileño, lo que permitió al Córdoba sumar jugadores en área rival. Carracedo fue el más destacado al servir centros de mucha calidad a Fuentes y Pedro Ortiz, envíos que fueron repelidos por la zaga del Leganés. El conjunto local no arrojó tampoco el guante a la hora de atacar, tanto fue así que el partido llegó al descanso con el bando pepinero teniendo las mejores ocasiones.

A pesar de realizar unos primeros cuarenta y cinco minutos algo discretos, Iván Ania mantuvo su once inicial tras el paso por vestuarios. Jacobo realizó el primer remate de la segunda parte, pero su remate dentro del área fue directo al cuerpo de Soriano tras recibir algo escorado. El Leganés pudo adelantarse en el marcador, pero el remate de Ignasi Miquel fue anulado por fuera de juego. No cesaron las arremetidas locales y un cabezazo a balón parado amenazó la portería de Iker Álvarez, pero estuvo felino el meta andorrano.

Fallo de Jacobo desde el punto de penalti

Aunque no le salían las cosas, Rubén Alves le añadió cierto picante al duelo con un remate de cabeza que se estrelló en la madera. La ocasión del hispano-brasileño estuvo acompañada por un disparo cruzado de Fuentes que despejó Soriano con ciertas dificultades. Como si se tratase de una estrella fugaz, el empuje blanquiverde cesó y el partido volvió a ser mucho más tibio. En busca de soluciones, Ania dio entrada a Jan Salas por un discreto Pedro Ortiz.

Esta decisión no mejoró las ideas en ataque y De la Fuente tuvo un mano a mano claro contra Iker Álvarez. Una vez más, el andorrano estuvo excelso en un nuevo acto de reflejos para evadir el peligro. Ante la desidia blanquiverde a la hora de crear ocasiones, Requena pescó un penalti tras ser trastabillado por Said. Jacobo, especialista desde los once metros, mandó al travesaño el lanzamiento y la igualdad se mantuvo.

Cerca del minuto noventa, Ania movió el banquillo para dar entrada a Kevin Medina, Alcedo y Alberto del Moral, cambios que no tuvieron impacto ante el poco tiempo que restaba al encuentro. Ya en el descuento, Carracedo embolsó una potente volea, marcando así el final de un partido gris del Córdoba en Butarque.