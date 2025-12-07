Suscríbete a
ABC Premium

crónica

Un Córdoba CF sin mordiente no pasa del empate ante un Leganés muy discreto (0-0)

Liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes firmaron un partido escaso de peligro en donde pudieron salir triunfantes gracias a un penalti provocado por Requena, pero Jacobo erró el lanzamiento

Así os hemos contado el empate del Córdoba ante el Leganés

Carracedo lamenta una ocasión desperdiciada en el encuentro ante el Leganés
Carracedo lamenta una ocasión desperdiciada en el encuentro ante el Leganés lof

Daniel Aragón

Córdoba

La falta de mordiente sigue siendo protagonista en el Córdoba CF. A pesar de la necesidad de sumar un triunfo, el cuadro blanquiverde no dio argumentos para llevarse los tres puntos ante el Leganés y se tuvo que conformar con un punto. ... Tras una primera parte donde hubo alternancias por parte de los dos equipos, la imprecisión y la falta de ideas fue protagonista por parte de ambos equipos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app